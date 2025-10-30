Ollókat elő! Metszésre felkészülni!

Bár a tél végi, kora tavaszi metszés a legelterjedtebb, az őszi metszés, a november közepétől végzett munka számos előnnyel jár, feltéve, hogy a szakszerű módszereket alkalmazzuk és betartjuk a legfontosabb időjárási szabályokat. Vegyük sorra, mit és hogyan érdemes metszeni novemberben, hogy jövőre egészséges és bőséges termést takaríthass be!

Őszi metszés: most van itt az ideje

Forrás: pexels

Őszi metszés: ezért tedd meg novemberben!

A metszés nem csupán a forma kialakításáról szól; egy komplex, növényélettani beavatkozás, amelynek három fő célja van:

Egészségmegőrzés (sanitálás): az elhalt, beteg, sérült ágak eltávolításával megelőzzük a kórokozók és kártevők áttelelését.

Korona-alakítás és szellőzés: a korona belső részeinek ritkításával biztosítjuk a kellő fényellátottságot és a megfelelő légmozgást. Egy jól szellőző korona ellenállóbb a gombás fertőzésekkel szemben.

Termésmennyiség és a minőség optimalizálása: a termőrészek optimális elosztásával a fa energiáit a bőségesebb, nagyobb és ízletesebb gyümölcsök nevelésére koncentráljuk.

A tökéletes metszési időpont: az időjárás a kulcs

Szakmailag november közepétől megkezdhető a téli metszés, de kizárólag egy szigorú feltétellel: tilos metszeni fagyban! A frissen metszett sebfelület a fagyban könnyen károsodik, és fokozottan ki van téve a fertőzéseknek.

A legideálisabb: várjunk meg egy száraz, enyhe, fagymentes napot, amikor a levegő páratartalma alacsony. A harmatos, nedves időben végzett metszés fokozza a sebek fogékonyságát a gombás és bakteriális fertőzésekre.

Mit metsszünk novemberben?

Novemberben (vagy a mélynyugalmi időszak beköszöntével) a fagyérzékenység szempontjából kevésbé kockázatos növények metszése ajánlott:

Növénycsoport Novemberi Teendők és Módszerek Fontos Szakmai Tipp Almatermésűek (Alma, körte, birs) Gyenge fejlődésű, idős alma- és körtefák ritkító metszése. A korona szellőztetése, a befelé növő, valamint a sudárral versengő ágak eltávolítása. A termésképző részeket óvjuk, a vázágak közötti arányos elosztásra törekedjünk. Bogyós Gyümölcsök (Málna, ribiszke, köszméte) Málna: A letermett, elszáradt vesszőket tőből távolítsuk el. Az éves zöld sarjhajtásokat ritkítsuk meg, méterenként 6-10 hajtást hagyva meg. Fekete ribiszke: Itt fontos a termővessző állomány éves megújítása. Piros/Fehér ribiszke: Óvjuk a 3-4 éves termőrészeket, mert ezeken terem a legtöbbet. Szőlő A téli (szálvesszős) metszés is aktuálissá válik a lombhullás után. Törekedjünk a terhelés szabályozására és a vázkarok megújítására. Ügyeljünk a fajtaspecifikus metszési módok betartására (pl. Guyot vagy tőkeforma). Dísznövények (Pünkösdi rózsa, lángvirág) A lágyszárú évelőket késő ősszel/novemberben ajánlott talajközelben visszavágni. Ezzel minimalizálható a szürkepenész (Botrytis) téli áttelelése. Az ágakon telelő fagyérzékeny dísznövényeknél (pl. rózsa) a végleges metszést inkább hagyjuk tavaszra. Csonthéjasok (Cseresznye, meggy, szilva, őszibarack) Szigorúan csak nyugalmi állapotban! A csonthéjasok (különösen a kajszi, őszibarack) a gutaütés (Monilia laxa) fokozott veszélye miatt nyáron, lombos állapotban metszendők. Ha elmaradt a nyári metszés, a pótlásukat inkább február-márciusra időzítsük, a rügyfakadás előtt.

A tiszta vágás titka

A professzionális metszés kulcsa a technika és a higiénia.

Szerszámok élessége és higiéniája: mindig éles, tiszta és fertőtlenített metszőollóval, ágvágóval vagy fűrésszel dolgozzunk. A tiszta vágási felület elengedhetetlen a gyors sebgyógyuláshoz.

A csonk tilos! A metszési felület a kéreggyűrű felett, kifelé néző, egészséges rügy felett, ferdén, kb. 0,5 cm-re helyezkedjen el. Ne hagyjunk csonkot, mert az nehezen gyógyul, és ideális behatolási ponttá válik a kórokozók számára.