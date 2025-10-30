2 órája
Ollókat elő! Metszésre felkészülni!
Ahogy a természet nyugovóra tér, a kertekben is elkezdődik a csendes felkészülés a télre. November a téli nyugalmi időszak kezdetét jelenti, ami ideális időpont a fás szárú növények alakító és egészségmegőrző metszésére. Itt vannak az őszi metszés szabályai!
Bár a tél végi, kora tavaszi metszés a legelterjedtebb, az őszi metszés, a november közepétől végzett munka számos előnnyel jár, feltéve, hogy a szakszerű módszereket alkalmazzuk és betartjuk a legfontosabb időjárási szabályokat. Vegyük sorra, mit és hogyan érdemes metszeni novemberben, hogy jövőre egészséges és bőséges termést takaríthass be!
Őszi metszés: ezért tedd meg novemberben!
A metszés nem csupán a forma kialakításáról szól; egy komplex, növényélettani beavatkozás, amelynek három fő célja van:
Egészségmegőrzés (sanitálás): az elhalt, beteg, sérült ágak eltávolításával megelőzzük a kórokozók és kártevők áttelelését.
Korona-alakítás és szellőzés: a korona belső részeinek ritkításával biztosítjuk a kellő fényellátottságot és a megfelelő légmozgást. Egy jól szellőző korona ellenállóbb a gombás fertőzésekkel szemben.
Termésmennyiség és a minőség optimalizálása: a termőrészek optimális elosztásával a fa energiáit a bőségesebb, nagyobb és ízletesebb gyümölcsök nevelésére koncentráljuk.
A tökéletes metszési időpont: az időjárás a kulcs
Szakmailag november közepétől megkezdhető a téli metszés, de kizárólag egy szigorú feltétellel: tilos metszeni fagyban! A frissen metszett sebfelület a fagyban könnyen károsodik, és fokozottan ki van téve a fertőzéseknek.
A legideálisabb: várjunk meg egy száraz, enyhe, fagymentes napot, amikor a levegő páratartalma alacsony. A harmatos, nedves időben végzett metszés fokozza a sebek fogékonyságát a gombás és bakteriális fertőzésekre.
Mit metsszünk novemberben?
Novemberben (vagy a mélynyugalmi időszak beköszöntével) a fagyérzékenység szempontjából kevésbé kockázatos növények metszése ajánlott:
|Növénycsoport
|Novemberi Teendők és Módszerek
|Fontos Szakmai Tipp
|Almatermésűek (Alma, körte, birs)
|Gyenge fejlődésű, idős alma- és körtefák ritkító metszése. A korona szellőztetése, a befelé növő, valamint a sudárral versengő ágak eltávolítása.
|A termésképző részeket óvjuk, a vázágak közötti arányos elosztásra törekedjünk.
|Bogyós Gyümölcsök (Málna, ribiszke, köszméte)
|Málna: A letermett, elszáradt vesszőket tőből távolítsuk el. Az éves zöld sarjhajtásokat ritkítsuk meg, méterenként 6-10 hajtást hagyva meg.
|Fekete ribiszke: Itt fontos a termővessző állomány éves megújítása. Piros/Fehér ribiszke: Óvjuk a 3-4 éves termőrészeket, mert ezeken terem a legtöbbet.
|Szőlő
|A téli (szálvesszős) metszés is aktuálissá válik a lombhullás után. Törekedjünk a terhelés szabályozására és a vázkarok megújítására.
|Ügyeljünk a fajtaspecifikus metszési módok betartására (pl. Guyot vagy tőkeforma).
|Dísznövények (Pünkösdi rózsa, lángvirág)
|A lágyszárú évelőket késő ősszel/novemberben ajánlott talajközelben visszavágni. Ezzel minimalizálható a szürkepenész (Botrytis) téli áttelelése.
|Az ágakon telelő fagyérzékeny dísznövényeknél (pl. rózsa) a végleges metszést inkább hagyjuk tavaszra.
|Csonthéjasok (Cseresznye, meggy, szilva, őszibarack)
|Szigorúan csak nyugalmi állapotban! A csonthéjasok (különösen a kajszi, őszibarack) a gutaütés (Monilia laxa) fokozott veszélye miatt nyáron, lombos állapotban metszendők. Ha elmaradt a nyári metszés, a pótlásukat inkább február-márciusra időzítsük, a rügyfakadás előtt.
A tiszta vágás titka
A professzionális metszés kulcsa a technika és a higiénia.
Szerszámok élessége és higiéniája: mindig éles, tiszta és fertőtlenített metszőollóval, ágvágóval vagy fűrésszel dolgozzunk. A tiszta vágási felület elengedhetetlen a gyors sebgyógyuláshoz.
A csonk tilos! A metszési felület a kéreggyűrű felett, kifelé néző, egészséges rügy felett, ferdén, kb. 0,5 cm-re helyezkedjen el. Ne hagyjunk csonkot, mert az nehezen gyógyul, és ideális behatolási ponttá válik a kórokozók számára.
A háromlépcsős vágás (nagyobb ágaknál): A nagyobb vastagságú ágak eltávolításakor alkalmazzuk a kéregbeszakadás elkerülésére szolgáló háromlépcsős vágást:
- lépés: Az ág alját alulról, a törzstől kb. 15-20 cm-re bevágjuk.
- lépés: A bevágás felett felülről, teljesen átvágjuk az ágat. Ezzel az ág letörik anélkül, hogy a kéreg beszakadna.
- lépés: A megmaradt csonkot a kéreggyűrű felett, szakszerűen levágjuk.
Sebkezelés: Minden 1 cm-nél nagyobb átmérőjű vágási felületet azonnal kezeljünk le erre a célra szolgáló sebkezelő anyaggal (pl. fasebkezelő balzsam, sebkezelő viasz). Ez védi a növényt a kiszáradástól és a sebfertőzésektől.
Utómunka és védelem
A metszés befejezésével a munka még nem ért véget.
Fertőzött anyagok eltávolítása: a beteg, gombás vagy kártevőkkel fertőzött ágakat ne tegyük a komposztba! Ezeket a kórokozók továbbterjedésének elkerülése érdekében távolítsuk el a kertből (égetés vagy mélyen elásás ajánlott).
Lemosó permetezés: a téli nyugalmi időszakban, a metszést követően ideális elvégezni a lemosó permetezést (rézkészítményekkel), amely elpusztítja a kéregrepedésekben és rügypikkelyek alatt telelő kártevőket és gombaspórákat.
Törzsvédelem (meszelés): a gyümölcsfák törzsének meszelése védi a fát a téli, nappal és éjszaka közötti nagy hőingadozástól, megelőzve ezzel a fagyrepedéseket.