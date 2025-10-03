Itt a sokkoló árlista: ennyit spórolhat, ha az őszi piacozást választja a boltok helyett

október 3., péntek

Az ősz beköszöntével a zöldségek és gyümölcsök kínálata bőséges a hazai üzletekben. A piacokon azonban a friss, szezonális termékek nemcsak ízletesek, hanem sokszor kedvezőbb áron is beszerezhetők.

Az őszi hónapokban az üzletek kínálata különösen változatos, hiszen egyszerre találkozhatunk a nyár utolsó és az ősz első terményeivel. A szezonális kínálat most az őszi piacokon is jól látható: a magyar alma, körte, szilva és szőlő dominál, míg a zöldségek között a sütőtök, a káposztafélék, a burgonya, a sárgarépa, a vöröshagyma és a paprika a legkeresettebb.

Az őszi piacokon a friss zöldségek és gyümölcsök ízletesek és gyakran olcsóbbak Fotó: Rimányi Zita/Napló
Az őszi piacokon a friss zöldségek és gyümölcsök ízletesek és gyakran olcsóbbak
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Friss termékek az őszi piaci és a bolti kínálatában

Az őszi hónapokban bőven van választék a piacon és a boltokban, de az árak termékenként és helyenként változnak. Az árak a frissességet és a beszerzés helyét is mutatják:

Gyümölcsök:

  • Alma: piacon kb. 650 Ft/kg, boltokban 800–1000 Ft/kg
  • Körte: piacon kb. 750 Ft/kg, boltokban 900–1100 Ft/kg
  • Szilva: piacon kb. 460 Ft/kg, boltokban 600–800 Ft/kg

Zöldségek:

  • Burgonya: piacon kb. 210 Ft/kg, boltokban 300–400 Ft/kg
  • Sárgarépa: piacon kb. 400–450 Ft/kg, boltokban 500–600 Ft/kg
  • Paprika: piacon kb. 230–500 Ft/kg, boltokban 400–700 Ft/kg

Így jól látszik, hogy a bolti árak általában jóval magasabbak, mint a piaci beszerzésé. Érdemes tehát a piacokon is körülnézni: nemcsak pénzt takaríthatunk meg, de friss, hazai termékekhez is jutunk hozzá. Ráadásul a piac hangulata mindig ad egy kis pluszt a bevásárláshoz – beszélgethetünk a termelőkkel, és első kézből tudhatjuk meg, honnan származik az ételünk.

A szezonális termékek mellett a déligyümölcsök is kaphatók, de a hazai, friss alapanyagokat egyre többen keresik. Ezek nemcsak ízletesebbek, hanem gyakran kedvezőbb árúak is az importnál. Az ősz nemcsak a betakarítás, hanem a gazdag, friss és szezonális ízek időszaka is: a piaci és bolti kínálat lehetőséget ad arra, hogy egészséges, vitamindús alapanyagok kerüljenek a konyhánkba, miközben a vásárlók az árakat is össze tudják hasonlítani.

 

