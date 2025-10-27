Az ember reggeli küzdelme az ősszel

Van az az őszi reggel, amikor a telefon ébreszt, de az agyad csak annyit hall: „ne menj sehova, jó itt”. Az ablakon túl köd, bent a takaró melege – és valahol a kettő között te, aki próbálsz dönteni, hogy inkább felelősségteljes felnőtt legyél, vagy egy „burrito", aki még öt percig létezni sem akar.

Az őszi reggelek megmentője egy bögre jó meleg tea

Illusztráció: pexels.com

Az őszi reggelek diszharmóniája

A paplan közben rád fekszik, mint egy szeretetteljes, de túlságosan ragaszkodó macska, és passzív-agresszíven suttogja: „csak egy kicsit még…” – és te hiszel neki, mert ő az egyetlen, aki tényleg ért. Kint hideg van, bent meleg, és az a három lépés a fürdőig konkrétan a Mount Everestnek tűnik. A „még öt perc” pedig már negyvenöt. Végül kimászol, de a hideg padló azonnal visszafordítaná az egész folyamatot. A meleg tea nem ital, hanem hivatalos csodaszer. És amikor végre elindulsz, persze, hogy esik. Az ősz szép évszak – csak kár, hogy reggelente kicsit túl drámai.