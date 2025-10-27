53 perce
Az ember reggeli küzdelme az ősszel
Van az az őszi reggel, amikor a telefon ébreszt, de az agyad csak annyit hall: „ne menj sehova, jó itt”. Az ablakon túl köd, bent a takaró melege – és valahol a kettő között te, aki próbálsz dönteni, hogy inkább felelősségteljes felnőtt legyél, vagy egy „burrito", aki még öt percig létezni sem akar.
Az őszi reggelek diszharmóniája
A paplan közben rád fekszik, mint egy szeretetteljes, de túlságosan ragaszkodó macska, és passzív-agresszíven suttogja: „csak egy kicsit még…” – és te hiszel neki, mert ő az egyetlen, aki tényleg ért. Kint hideg van, bent meleg, és az a három lépés a fürdőig konkrétan a Mount Everestnek tűnik. A „még öt perc” pedig már negyvenöt. Végül kimászol, de a hideg padló azonnal visszafordítaná az egész folyamatot. A meleg tea nem ital, hanem hivatalos csodaszer. És amikor végre elindulsz, persze, hogy esik. Az ősz szép évszak – csak kár, hogy reggelente kicsit túl drámai.
Őszi kirándulás gyerekkel? Veszprém vármegyében mindenki talál élményt, mutatjuk a top 5-öt!