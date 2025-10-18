október 18., szombat

Őszi szünet a Balatonnál

31 perce

Levendulaillat és aranyló fények – fedezd fel Tihany őszi varázsát

Van a Balatonnak egy arca, amit csak az igazán szerencsések ismernek – amikor elcsendesedik a nyári nyüzsgés, a hullámok lassabban verik a partot, és a tihanyi domboldalakat aranyló fénybe borítja az ősz. Ilyenkor, az őszi szünet napjaiban, Tihany különösen meghitt és varázslatos.

Titzl Vivien

Ilyenkor a Tihanyi-félsziget egy pillanatra megáll, hogy megmutassa legszebb, legbékésebb oldalát. Az őszi szünet idején Tihany már nem a strandolás, hanem a séták, a felfedezés és a közös élmények időszaka – családoknak, barátoknak, vagy azoknak, akik egyszerűen csak feltöltődni vágynak a Balaton partján.

Forrás: hajozas.hu

A levegőben még ott bujkál a levendula illata, a Belső-tó partján pedig ezernyi színben pompáznak a fák. A faluban csendes nyüzsgés, mosolygó helyiek, nyitva tartó éttermek és kávézók várják az őszi vendégeket – egy csésze forró tea mellett, panorámával a vízre, ez a hely maga a nyugalom.

A történelem szíve – a Tihanyi Bencés Apátság

Ha Tihany, akkor az Apátság – a település lelke, ahonnan minden indul. A dombtetőről lenyűgöző kilátás nyílik a Balatonra, és a templom csendje azonnal magával ragad. 2025 októberében különleges élményt kínál az „Akik a békére vágynak” című vezetett séta, amelyen a látogatók nemcsak a felújított Királykriptát járhatják be, hanem beléphetnek a monostor zárt, máskor nem látogatható részeibe is. A Király szobától az apátsági könyvtárig vezető 100 perces séta igazi időutazás, ahol I. András király és Boldog IV. Károly történetei elevenednek meg – a végén pedig egy különleges kulturális meglepetés várja a vendégeket Sámuel testvér előadásában.

Illatok, színek, ízek – a tihanyi élményvilág az őszi szünetben

Az őszi szünetben Tihany minden érzékszervedre hat. Az Illatok Házában és a Lavender Tihany Látványműhelyben a levendula ezernyi arca tárul fel: illóolajok, natúrkozmetikumok, gasztronómiai különlegességek és interaktív bemutatók várnak – sőt, a hétvégéken vezetett körbevezetéseket is tartanak levendulás welcome drinkkel, ahol bepillanthatsz a látványlabor titkaiba.

A Garda Akvárium és a Kalózmúzeum a gyerekek kedvence lehet, míg a Tihanyi Tájházak október 26-án családi nappal, ingyenes belépéssel várják az érdeklődőket. Aki pedig szereti a természetet, az sem marad élmények nélkül: a BBT eBike túra során elektromos kerékpárral fedezheted fel Tihany rejtett kincseit – a Belső-tavat, az Őrtorony-kilátót, vagy a híres Visszhang-dombot, ahonnan a panoráma ősszel különösen lélegzetelállító.

Amikor leszáll az este – tihanyi hangulat új köntösben

Amint a nap lebukik a dombok mögött, Tihany új arcát mutatja. A Rege Cukrászda teraszán a forró csokoládé mellé páratlan kilátás jár, míg az Echo Restaurant & Café október 31-én igazi Halloween-hangulatot varázsol: a Be Massive Horizon party-sorozat fergeteges bulija élettel tölti meg az őszi éjszakát. Aki jelmezben érkezik, ajándék italt kap – a fedett, üvegfalú teraszról pedig a fényekkel teli Balatont lehet csodálni.

Hajóval az őszi Balatonon– mert az utazás is élmény

Ha már a parton jársz, ne hagyd ki a hajózást sem! Október végén is indulnak járatok Siófokra és Balatonfüredre – a hullámokon ringatózva egészen más szemszögből láthatod a Balaton aranyló partjait.

Forrás: Csodálatos Magyarország

