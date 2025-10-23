2 órája
Őszi roham a Balatonnál: pillanatok alatt elfogytak a szobák
Hiába hűl a levegő és rövidülnek a nappalok, a Balatonnál most is forró a hangulat – legalábbis a szállodák foglalási rendszereiben. A magyar tenger környéki hotelekben már most alig találni szabad szobát az őszi szünetre, a legtöbb helyen pedig a nyári szezonhoz hasonló telítettséggel számolnak. Úgy tűnik, a magyar családok idén ősszel is inkább a Balaton partján pihennek, mint külföldön.
Az őszi szünet 2025-ben október 23-án, csütörtökön veszi kezdetét – ami egyben nemzeti ünnep is –, és egészen november 2-ig, vasárnapig tart. Ez azt jelenti, hogy az utolsó tanítási nap október 22., míg a diákok november 3-án, hétfőn térnek vissza az iskolapadba. A hosszú, tíznapos pihenő így tökéletes alkalom a családoknak egy őszi kikapcsolódásra – nem csoda, hogy a balatoni szállodák rekordgyorsasággal teltek meg.
Az őszi szünetben is a Balaton a nyerő
Last minute foglalások és magyar többség
Horváth-Bertók Kata, az Echo Residence – All Suite Hotel sales- és marketingmenedzsere szerint a vendégek egyre inkább az utolsó pillanatban döntenek: – „Az őszi szünet telítettsége 60% körül van, a téli időszakra pedig eddig kevés foglalás érkezett. Az idei év tapasztalata, hogy nagyon ‘last minute’ a piac, mindenki az utolsó pillanatban foglal” – mondta.
A hotel vendégkörének nagy része belföldi, de a külföldiek aránya sem elhanyagolható: „A vendégek eloszlása 75% magyar és 25% külföldi, akik főként a környező országokból – Ausztria, Németország, Szlovákia, Lengyelország – érkeznek” – tette hozzá.
Családok, programok, telt ház – a Hunguest is felkészült
Kripli Gergő, a Hunguest BÁL Resort junior marketingkommunikációs partnere szerint az őszi szünet gyakorlatilag a nyári szezon folytatása: – „A szünet hosszú hétvégével indul, amelyre már most hatalmas az érdeklődés. Ezekben a napokban a szálloda várhatóan eléri a telt házat” – mondta.
Az október 26. és november 2. közötti időszakban elsősorban családos vendégek érkeznek, így a családi szobák és lakosztályok fogynak a leggyorsabban. „A vendégeket színes zenei koncertek és gyermekanimációs programok várják, hogy minden korosztály megtalálja a számára legmegfelelőbb kikapcsolódást” – tette hozzá.
Az átlagos tartózkodási idő 2-3 éjszaka, de egyre többen maradnak hosszabb időre, akár 4-5 éjszakát is eltöltve a Balatonnál.
Alig maradt szabad szoba a Balaton partján – Rekordfoglalások az őszi szünetreÚgy kapkodják el a balatoni szállodai szobákat az őszi szünetre, mintha nyár lenne.
A karácsony és a szilveszter is telt házas lesz
A karácsonyi időszak már évek óta stabilan hozza a vendégeket. „Sokan évről évre visszatérnek, így a meghitt ünnepi hangulat mellett a törzsvendégek adják a biztos alapot. A téli szünetre telt házas időszakra készülünk, különösen karácsony és szilveszter környékén” – mondta Kripli Gergő.
A tartózkodási idő ilyenkor is hosszabb: a vendégek gyakran 5–7 éjszakát maradnak. Az ünnepek alatt főként magyar vendégek érkeznek, de szilveszterkor már a külföldiek is egyre nagyobb arányban foglalnak.
A Balaton ősszel is aranyat ér
A Booking.com adatai szerint a Balaton északi partján található szállodák többsége már most telt házzal üzemel az október 23. és november 2. közötti időszakra. A déli parton hasonló a helyzet: a siófoki és balatonföldvári hotelek is közel 90%-os kihasználtságot jeleznek.
A balatoni szállodák elégedettek: a nyári szezon erős volt, és az őszi foglalások is tovább erősítik a szezont. A régió továbbra is az egyik legnépszerűbb hazai úti cél – nemcsak nyáron, hanem október végén is.
Az pedig, hogy a szobák már hetekkel ezelőtt elkeltek az őszi szünetre, egyértelműen mutatja: a Balaton idén ősszel is aranyat ér.
