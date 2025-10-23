Őszi roham a Balatonnál: pillanatok alatt elfogytak a szobák

Az őszi szünet 2025-ben október 23-án, csütörtökön veszi kezdetét – ami egyben nemzeti ünnep is –, és egészen november 2-ig, vasárnapig tart. Ez azt jelenti, hogy az utolsó tanítási nap október 22., míg a diákok november 3-án, hétfőn térnek vissza az iskolapadba. A hosszú, tíznapos pihenő így tökéletes alkalom a családoknak egy őszi kikapcsolódásra – nem csoda, hogy a balatoni szállodák rekordgyorsasággal teltek meg.

Telt házra készülnek a balatoni szállodák. Sokan a magyar tenger partján töltődnek fel az őszi szünet alatt

Fotó: Forgács Bernadett/Napló

Az őszi szünetben is a Balaton a nyerő

Last minute foglalások és magyar többség

Horváth-Bertók Kata, az Echo Residence – All Suite Hotel sales- és marketingmenedzsere szerint a vendégek egyre inkább az utolsó pillanatban döntenek: – „Az őszi szünet telítettsége 60% körül van, a téli időszakra pedig eddig kevés foglalás érkezett. Az idei év tapasztalata, hogy nagyon ‘last minute’ a piac, mindenki az utolsó pillanatban foglal” – mondta.

A hotel vendégkörének nagy része belföldi, de a külföldiek aránya sem elhanyagolható: „A vendégek eloszlása 75% magyar és 25% külföldi, akik főként a környező országokból – Ausztria, Németország, Szlovákia, Lengyelország – érkeznek” – tette hozzá.

Családok, programok, telt ház – a Hunguest is felkészült

Kripli Gergő, a Hunguest BÁL Resort junior marketingkommunikációs partnere szerint az őszi szünet gyakorlatilag a nyári szezon folytatása: – „A szünet hosszú hétvégével indul, amelyre már most hatalmas az érdeklődés. Ezekben a napokban a szálloda várhatóan eléri a telt házat” – mondta.

Az október 26. és november 2. közötti időszakban elsősorban családos vendégek érkeznek, így a családi szobák és lakosztályok fogynak a leggyorsabban. „A vendégeket színes zenei koncertek és gyermekanimációs programok várják, hogy minden korosztály megtalálja a számára legmegfelelőbb kikapcsolódást” – tette hozzá.

Az átlagos tartózkodási idő 2-3 éjszaka, de egyre többen maradnak hosszabb időre, akár 4-5 éjszakát is eltöltve a Balatonnál.