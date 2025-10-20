Kiemelten forgalmas hétvégék jönnek az őszi szünetben

Hamarosan megindul az ország az ősz két legforgalmasabb hétvégéjén, a sofőröknek pedig érdemes felkészülniük a szokásostól eltérő kamionstopra és több autópályán a forgalomkorlátozásokra. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat az őszi szünetben várható utazásokhoz – írja az autopalyamatrica.hu.

Az őszi szünet alatt a főutakon és autópályákon kiemelten erős torlódásokra kell számítani

Forrás: autopalyamatrica.hu

Az őszi szünetben megnő a forgalom

Csütörtökön veszi kezdetét az iskolai őszi szünet, amely október 23-tól november 2-ig tart. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mindkét hétvégén jelentősen megnő a forgalom az ország útjain. Az ’56-os forradalomhoz kapcsolódó hosszú hétvége, valamint a november 1-i Mindenszentek, amely idén szombatra esik, sokakat útra kényszerít, a temetőlátogatások pedig tovább növelik a helyi forgalmat. Különösen a nagyobb távolságokat autóval megtévő utazókra lehet számítani.

Az őszi hétvégéken a forgalom alakulása eltér a megszokott mintától: torlódások napszaktól függetlenül bárhol előfordulhatnak, főleg a főváros és a nagyvárosok irányába vezető utakon. Az Útinform tavaly kiemelten figyelmeztetett az M3-as és az M7-es megnövekedett forgalma miatt. Idén több sztrádaszakaszon zajlanak felújítások, sávszűkítésekkel, ideiglenes sebességkorlátozásokkal és forgalomterelésekkel. Kiemelt munkálatok zajlanak az M7-esen, az M1-esen, valamint az M30-as egy szakaszán.

A kamionstop is a megszokottól eltér: az első hétvégén október 22-én 22 órától október 23-án 22 óráig tart, a második hétvégén, Mindenszentek miatt, pedig október 25-én reggel 8-tól vasárnap este 22 óráig lép életbe. Az autópálya-matrica vásárlását érdemes előre megtervezni, és ellenőrizni a meglévő matricák érvényességét. A szakportál javaslata szerint az autósok számítsanak hosszabb menetidőre, lassulásokra, és a zsúfolt utakon fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek.