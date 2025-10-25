Utazna az őszi szünetben? Nincs szerencséje: telt ház a szállodákban!

október 25., szombat

Megváltoztak ünnepi szokásaink és ennek egy részét a turisztikai trendekben lehet jól megfigyelni – erről már korábban többször írtunk bakonyi szálláshelyek tapasztalatai alapján. Az idei, mindenszentekhez kapcsolódó hosszú hétvége ezek sorába illeszkedik, és az okok praktikusak. Idegenforgalmi szakemberek nyilatkoztak lapunknak.

Fotó: Hotel Golden Lake Resort

Őszi szünet a szállodákban: Répás Tibor, a zirci Hotel Szarvaskút ügyvezetője elmondta, hogy november első hétvégéjén telt ház lesz náluk. Tapasztalatai szerint már évek óta minden hosszú hétvégét igyekeznek kihasználni a családok a pihenésre, e téren nincs eltérés akkor sem, ha mindenszentekről van szó. Sőt, már az őszi iskolai szünet idejére sokan érkeztek hozzájuk. Eleinte jellemzően gyerekekkel jöttek a szülők a családbarát részlegükbe, mostanában már a párok foglalása a jellemző, akik a felnőttbarát részleg előnyeit szeretnék élvezni. Az októberi jó időt szeretnék kihasználni a túrázásra, a természetjárásra, a wellness-szolgáltatások igénybevételére, elhunyt szeretteik sírhelyeihez pedig már jellemzően korábban ellátogattak, hogy a hosszú hétvége megmaradjon a feltöltődésre, és így akarták elkerülni a temetőkben és a környékükön november 1-jén és az azt követő napokban megnövekedő forgalmat – tudtuk meg az ügyvezetőtől, aki arról is beszélt, hogy éttermükben szintén több mostanában a vendég, olyanok is többen foglalnak asztalt, akik nem szállnak meg. Sokan közülük azért tértek, térnek haza a Bakonyba, hogy a környéken a sírkertekben emlékezzenek felmenőikre. 

Fotó: Hotel Szarvaskút

Tehát az egész éves hajtást, rohanást a családtagok ünnepekkor és év közben is akár csak pár nap erejéig kikapcsolódást biztosító szünetekkel igyekeznek megszakítani, és ilyenkor tényleg csak szeretteikre szeretnék energiájukat, figyelmüket fordítani – erre nyújtanak lehetőséget a hotelek. 

Őszi szünet a szállodákban: nagy tömegre számítanak

Telt házas az őszi szünet kezdetétől a balatonfüredi Hotel Golden Lake Resort és a sümegi Hotel Kapitány, közölte Rádóczy Andrea, a balatoni szálloda tulajdonosa és Böjte Éva, a sümegi hotel igazgatója. Rádóczy Andrea kiemelte, zömében hazai vendégek érkeztek, illetve érkeznek hozzájuk, de szép számmal jönnek Csehországból és Szlovákiából is, fele-fele arányban gyermekes családok, illetve párok. Sümegre elsősorban az a jellemző, hogy itthonról keresik fel őket kisgyermekes családok, mindkét helyen jellemzően négy-öt naposak a foglalások. Ezekben a szállodákban sokféle programmal készültek, így például szaunaszeánszokkal, tökfaragással, élő zenés estekkel, DJ-kel, animációs foglalkozásokkal, valamint a gyermekeknek sokféle játékkal.  

Fotó: Hotel Golden Lake Resort

A tapolcai Hotel Gabriella ügyvezetője, Mezőssy Zoltán úgy nyilatkozott lapunknak, hogy nagyjából egy hónappal ezelőtt már foglalt volt a hosszú hétvégére minden szobájuk. – Csütörtöktől telt házunk van, de az elmúlt hétvége is olyan forgalmas volt, mint egy nyári hétvége. A tavalyinál is jobbak a foglalási adatok az idei őszi szünet idejére – mondta az ügyvezető.

Fotó: Napló

 

 

