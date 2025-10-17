Alig maradt szabad szoba a Balaton partján – Rekordfoglalások az őszi szünetre

Az őszi szünet 2025-ben október 23-án, csütörtökön veszi kezdetét – ami egyben nemzeti ünnep is –, és egészen november 2-ig, vasárnapig tart. Ez azt jelenti, hogy az utolsó tanítási nap a szünet előtt október 22., szerda lesz, míg a diákok november 3-án, hétfőn térnek vissza az iskolapadba. A hosszú, tíznapos pihenő remek alkalmat kínál a családoknak egy őszi kikapcsolódásra, ezért nem meglepő, hogy a balatoni szállodák már most megteltek az őszi szünet idejére.

Telt házra készülnek a balatoni szállodák. Sokan a magyar tenger partján töltődnek fel az őszi szünet alatt

Fotó: Forgács Bernadett/Napló

Telt házzal robban be az őszi szünet a magyar tenger partján

„Szállodánk előfoglaltsága az őszi szünet közeledtével folyamatosan növekszik” – mondta lapunknak Kovács Gergő, a balatonfüredi Hotel Vinifera értékesítési vezetője. Hozzátette, hogy vendégkörükre jellemző a last minute foglalás, de a kisgyermekes családok többsége már jó előre bebiztosította magának a helyet.

„Vendégeink jellemzően két-három éjszakát töltenek nálunk, és döntően magyarok. Az őszi szünetre különleges programokkal készülünk: élő zenés estekkel, moziszobával, workshopokkal és halloweeni gyerekprogramokkal” – tette hozzá.

Nemcsak Balatonfüreden, hanem Tihanyban is erős az érdeklődés. Károly Tamás, a Club Tihany igazgatója arról számolt be, hogy náluk szinte már minden szoba elkelt az őszi szünetre.

„Már majdnem teljes telt házunk van. Ilyenkor inkább a szállodát üzemeltetjük, de a házaink is nyitva vannak még. Mindenképpen erős őszi szüneti időszakra számítunk” – mondta.

A Club Tihany az őszi szünet végéig tart nyitva, utána pedig négy hónapos leállás következik – de nem pihenés céljából: a szálloda a téli időszakot beruházásokra használja. „Most olyan nagy volumenű fejlesztéseket végzünk, hogy szilveszterkor sem tudunk nyitva lenni, pedig az mindig telt házas szokott lenni” – mondta az igazgató. A következő nagy rohamra húsvétkor készülnek, amikor ismét maximális kihasználtságra számítanak.