Telt ház és halloweeni láz: a magyar tenger ősszel is verhetetlen

1 órája

Alig maradt szabad szoba a Balaton partján – Rekordfoglalások az őszi szünetre

Címkék#foglalás#Balaton#teltház#őszi szünet#szálloda

Hiába hűl a levegő és rövidülnek a nappalok, a Balatonnál most is forró a hangulat – legalábbis a szállodák foglalási rendszereiben. A magyar tenger környéki hotelekben már most alig találni szabad szobát az őszi szünetre, a legtöbb helyen pedig a nyári szezonhoz hasonló telítettséggel számolnak. Úgy tűnik, a magyar családok idén ősszel is inkább a Balaton partján pihennek, mint külföldön.

Titzl Vivien

Az őszi szünet 2025-ben október 23-án, csütörtökön veszi kezdetét – ami egyben nemzeti ünnep is –, és egészen november 2-ig, vasárnapig tart. Ez azt jelenti, hogy az utolsó tanítási nap a szünet előtt október 22., szerda lesz, míg a diákok november 3-án, hétfőn térnek vissza az iskolapadba. A hosszú, tíznapos pihenő remek alkalmat kínál a családoknak egy őszi kikapcsolódásra, ezért nem meglepő, hogy a balatoni szállodák már most megteltek az őszi szünet idejére.

Telt házra készülnek a balatoni szállodák. Sokan a magyar tenger partján töltődnek fel az őszi szünet alatt
Fotó: Forgács Bernadett/Napló

Telt házzal robban be az őszi szünet a magyar tenger partján

„Szállodánk előfoglaltsága az őszi szünet közeledtével folyamatosan növekszik” – mondta lapunknak Kovács Gergő, a balatonfüredi Hotel Vinifera értékesítési vezetője. Hozzátette, hogy vendégkörükre jellemző a last minute foglalás, de a kisgyermekes családok többsége már jó előre bebiztosította magának a helyet.
„Vendégeink jellemzően két-három éjszakát töltenek nálunk, és döntően magyarok. Az őszi szünetre különleges programokkal készülünk: élő zenés estekkel, moziszobával, workshopokkal és halloweeni gyerekprogramokkal” – tette hozzá.

Nemcsak Balatonfüreden, hanem Tihanyban is erős az érdeklődés. Károly Tamás, a Club Tihany igazgatója arról számolt be, hogy náluk szinte már minden szoba elkelt az őszi szünetre.
„Már majdnem teljes telt házunk van. Ilyenkor inkább a szállodát üzemeltetjük, de a házaink is nyitva vannak még. Mindenképpen erős őszi szüneti időszakra számítunk” – mondta.

A Club Tihany az őszi szünet végéig tart nyitva, utána pedig négy hónapos leállás következik – de nem pihenés céljából: a szálloda a téli időszakot beruházásokra használja. „Most olyan nagy volumenű fejlesztéseket végzünk, hogy szilveszterkor sem tudunk nyitva lenni, pedig az mindig telt házas szokott lenni” – mondta az igazgató. A következő nagy rohamra húsvétkor készülnek, amikor ismét maximális kihasználtságra számítanak.

Ami a vendégösszetételt illeti, a belföldiek viszik a prímet. „Nyáron a vendégeink körülbelül 70 százaléka magyar, 30 százalék külföldi volt. A külföldiek fele német, a másik fele lengyel, cseh, szlovák vagy szlovén. Ősszel viszont szinte teljesen a belföldi vendégek dominálnak” – mondta Károly Tamás.

A tartózkodási idő is rövidül: míg korábban a családok egy teljes hetet is eltöltöttek a Balaton partján, ma inkább több rövidebb pihenést választanak. „Régen mindenki elment két hétre nyaralni, most inkább több, 2–3 napos kikapcsolódást iktatnak be az emberek – és ez a belföldi utazásoknál is jól látszik” – fogalmazott az igazgató.

A Booking.com oldalán pedig jól látható, hogy a Balaton északi partján található szállodák mind telt házzal üzemelnek az október 23-november 2-i időszakban.

A balatoni szállodák elégedettek: a nyári szezon erős volt, és az őszi foglalások sem okoznak csalódást. A régió továbbra is az egyik legnépszerűbb hazai úti cél, még október végén is. Az pedig, hogy a szállodai szobák már most szinte elkeltek az őszi szünetre, egyértelműen mutatja: a Balaton idén ősszel is aranyat ér.

 

