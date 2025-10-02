42 perce
Mentőkutyák, vízimalom, sporttábor – Szünidei programok Veszprémben
Idén rekordhosszúságú pihenőidőre készülhetnek a családok: a diákok október végén két hétre búcsút inthetnek az iskolának. Milyen programokat kínál Veszprém vármegye az őszi szünetre? Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat és a legizgalmasabb lehetőségeket.
2025-ben az őszi szünet október 23-án, a nemzeti ünnepen kezdődik, és november 2-ig tart. Az utolsó tanítási nap a szünet előtt október 22., az első tanítási nap pedig november 3-án, hétfőn lesz.
Őszi szünet: munkanap-áthelyezés is érinti a családokat
Ez azt jelenti, hogy október 24-én, pénteken nem kell dolgozni, viszont a szülőknek és diákoknak október 18-án, szombaton be kell menniük a munkahelyre, iskolába. Érdemes a tömegközlekedéssel is e szerint kalkulálni: míg október 18-án, szombaton a tömegközlekedés a munkanapi rend szerint zajlik, addig október 24-én, pénteken pedig a szombati menetrenddel kell számolni.
- október 18., szombat: munkanap
- október 24., péntek: pihenőnap
Táborok és gyerekprogramok Veszprém vármegyében
Az őszi szünet idejére többféle tábor és foglalkozás várja a gyerekeket a Bakonyban. A gyerekfelügyelet sok család számára ilyenkor igazi kihívás, hiszen nem minden szülő tud szabadságot kivenni a teljes két hétre. A különféle szünidei táborok és programok éppen ezért nemcsak élményt kínálnak a gyerekeknek, hanem megoldást is jelentenek a szülőknek a mindennapok megszervezésében.
Lisztfelhős időutazás a Fenyves Malomban
Érdekel, milyen lehetett hajdan egy működő malom élete? Megnyitja kapuit a völgy híres műhelye Tamás Péter malomrestaurátor vezetésével. A gyerekek kétnapos tábor keretében kipróbálhatják a gabonaőrlést, kemencés sütést, kézműveskedést, asztaloskodást, parázson sült almát és kürtőskalács-készítést. Idén először ottalvós opcióval is készülnek: a nap tábortűzzel és közösségi programokkal zárul.
Mentőkutyák és gyerekek a pályán
Különleges élményt kínál a bándi őszi szüneti tábor: ide nemcsak a gyerekeket, hanem négylábú társaikat is várják. A kutyával érkezők akadálypályás edzéseken próbálhatják ki magukat, ahol gazdi és kedvenc együtt tanulhatnak. Akik pedig háziállat nélkül jönnek, azokat játékok, kézműves-foglalkozások és közösségi programok várják. Unalom kizárva: a kutyás tábor egy teljes hét aktív, élménydús kikapcsolódást ígér.
Halloweeni szellemfutam és jelmezbál
A háromnapos sporttáborban kísérteties játékok, vidám sportversenyek, őszi kézműveskedés és közös mulatságok várják a gyerekeket. Az igazán bátrak rémisztő jelmezben érkeznek az utolsó napra, amikor fergeteges jelmezes buli koronázza meg az élményt – a borzongás és a kacagás garantált.
Kaland hátán az Agórában
A Bakonyban az őszi szüneti programok a legaktívabb Duracell-nyuszikat is várják: a gyerekek fedett pályás gokartozáson, Cuha-völgyi túrán, számháborúban, pizzasütésben, tökfaragásban, kincsvadászatban, sziklamászásban és terepjárós kalandtúrán vehetnek részt, de rossz idő esetén sem maradnak élmények nélkül, hiszen kézműves-foglalkozások, mozizás és sütikészítés is színesíti a kínálatot.
További családi programok az őszi szünetben
Nemcsak gyerektáborokkal, hanem közös családi programokkal is készül Veszprém az őszi szünet idejére. Az őszi szünetre az Agora családi programokat is kínál: lesz szünidei játszóház és kölyökmozi, az egészségnapon pedig Győrfi Pállal, Béres Alexandrával és Zacher Gáborral lehet találkozni.
Subidubi fővárosi kiruccanás
Kétnapos kaland: a gyerekek Budapestre utaznak, ahol kipróbálhatják a Cyberjump trambulinparkot, az Eleven Parkot, vagy mozizhatnak az Etele Plázában. A találkozó és érkezés a veszprémi vasútállomáson zajlik.
Patkó Bandi legendája
A Kabóca Bábszínházban az őszi szünetben több műsor is várja a bábszerető közönséget, köztük Patkó Bandi, a somogyi betyár és a vármegye nagyura csap össze – különleges, humoros bábjáték nem csak a gyerekeknek tartogat nagy élményt.
Őszi kézműves workshopok
A kreatív kedvű jelentkezők kávékapszulás kopogtatót és ásványékszer szettet készíthetnek, jó társaságban, barátságos légkörben. Elég a jókedvünket magunkkal vinni, a többi biztosított.
Halloween városnéző séta
Lámpásokkal bevilágítva fedezhetjük fel a Kolostorok és Kertek romjait és a malom épületeit. A jelmezben érkezőket igazi halloweeni élmény várja: rejtélyekkel és borzongással teli, kétórás séta Kottek Adrienn idegenvezetővel.