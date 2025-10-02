Mentőkutyák, vízimalom, sporttábor – Szünidei programok Veszprémben

2025-ben az őszi szünet október 23-án, a nemzeti ünnepen kezdődik, és november 2-ig tart. Az utolsó tanítási nap a szünet előtt október 22., az első tanítási nap pedig november 3-án, hétfőn lesz.

Őszi szünet Veszprémben: számos program közül választhatnak a családok

Őszi szünet: munkanap-áthelyezés is érinti a családokat

Ez azt jelenti, hogy október 24-én, pénteken nem kell dolgozni, viszont a szülőknek és diákoknak október 18-án, szombaton be kell menniük a munkahelyre, iskolába. Érdemes a tömegközlekedéssel is e szerint kalkulálni: míg október 18-án, szombaton a tömegközlekedés a munkanapi rend szerint zajlik, addig október 24-én, pénteken pedig a szombati menetrenddel kell számolni.

október 18., szombat: munkanap

október 24., péntek: pihenőnap

Táborok és gyerekprogramok Veszprém vármegyében

Az őszi szünet idejére többféle tábor és foglalkozás várja a gyerekeket a Bakonyban. A gyerekfelügyelet sok család számára ilyenkor igazi kihívás, hiszen nem minden szülő tud szabadságot kivenni a teljes két hétre. A különféle szünidei táborok és programok éppen ezért nemcsak élményt kínálnak a gyerekeknek, hanem megoldást is jelentenek a szülőknek a mindennapok megszervezésében.

Pillanatkép a tavalyi táborról: folyik a munka a veszprémi vízimalomban

Lisztfelhős időutazás a Fenyves Malomban

Érdekel, milyen lehetett hajdan egy működő malom élete? Megnyitja kapuit a völgy híres műhelye Tamás Péter malomrestaurátor vezetésével. A gyerekek kétnapos tábor keretében kipróbálhatják a gabonaőrlést, kemencés sütést, kézműveskedést, asztaloskodást, parázson sült almát és kürtőskalács-készítést. Idén először ottalvós opcióval is készülnek: a nap tábortűzzel és közösségi programokkal zárul.

Őszi szünet a mentőkutyás táborban: saját házikedvenccel is lehet gyakorolni

Mentőkutyák és gyerekek a pályán

Különleges élményt kínál a bándi őszi szüneti tábor: ide nemcsak a gyerekeket, hanem négylábú társaikat is várják. A kutyával érkezők akadálypályás edzéseken próbálhatják ki magukat, ahol gazdi és kedvenc együtt tanulhatnak. Akik pedig háziállat nélkül jönnek, azokat játékok, kézműves-foglalkozások és közösségi programok várják. Unalom kizárva: a kutyás tábor egy teljes hét aktív, élménydús kikapcsolódást ígér.

Halloweeni szellemfutam és jelmezbál

A háromnapos sporttáborban kísérteties játékok, vidám sportversenyek, őszi kézműveskedés és közös mulatságok várják a gyerekeket. Az igazán bátrak rémisztő jelmezben érkeznek az utolsó napra, amikor fergeteges jelmezes buli koronázza meg az élményt – a borzongás és a kacagás garantált.