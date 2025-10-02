Ez a bakonyi sziklakatlan olyan, mintha egy másik világba vezetne

A Bakony őszi színekbe öltözött erdeiben járva sok különleges őszi túraútvonalra bukkanhatunk, de kevés olyan rejtett kincs akad, mint a Csárda-hegyi őskarszt Úrkút határában – írja a Magyar Természetjáró Szövetség.

Őszi túra a Bakony rejtett sziklakatlanában, ahol a Kéktúra mentén barangolva különleges formákat és árnyas, hűvös katlant fedezhetünk fel.

Fotó: Gyulás Atilla / Magyar Természetjáró Szövetség.

Őszi túra a Csárda-hegyi őskarszt különleges sziklái között

Az egyik Kéktúra útvonala mellett található sziklakatlan minden évszakban különleges, de talán ősszel mutatja legszebb arcát, amikor a színes lombok keretezik a hatalmas mészkőfalakat.

A Csárda-hegyi őskarszt könnyen megközelíthető a település szélén álló kis fakapun át. Innen egy rövid letérés vezet a katlan széléhez, ahonnan falépcsőkön ereszkedhetünk le a hűvös, árnyékos mélybe. A túrázóknak nem kell hosszú vagy megerőltető útra számítani: az alig egy kilométeres tanösvény hat állomásán barangolva bárki felfedezheti a különleges sziklaformákat.

Az őszi hétvégéken különösen vonzó program lehet a családoknak, hiszen a sziklakatlanban kialakult sajátos mikroklíma miatt a mélyben jó néhány fokkal hűvösebb van, mint a felszínen. A gyerekeket izgalommal tölti el a „titkos” lépcsősor és a hatalmas, lyukacsos sziklafalak közelsége, míg a felnőttek a látványos földtani formákat és az őszi erdő békéjét élvezhetik.

Érdemes túracipőben érkezni, mivel esős időben a falépcsők csúszóssá válhatnak. A peremre kiállni tilos és veszélyes, de a biztonságos útvonalat követve minden korosztály számára különleges őszi élményt nyújt a hely.

Illetve előző cikkünkben írtunk a túrázás szabályairól és veszélyeiről, amelyekre különösen meredek, sziklás terepen érdemes odafigyelni. A cikkben gyakorlati tanácsokat adunk, hogyan maradhat biztonságban minden kiránduló.