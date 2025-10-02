1 órája
Ez a bakonyi sziklakatlan olyan, mintha egy másik világba vezetne
Kevés olyan kirándulóhely akad Veszprém vármegyében, ahol egyszerre kapunk természetvédelmi élményt, történelmi érdekességet és földtani ritkaságot. Őszi túra alkalmával érdemes felkeresni a Csárda-hegyi őskarszt különleges sziklakatlanát, amely a Kéktúra útvonal mentén várja a látogatókat.
A Bakony őszi színekbe öltözött erdeiben járva sok különleges őszi túraútvonalra bukkanhatunk, de kevés olyan rejtett kincs akad, mint a Csárda-hegyi őskarszt Úrkút határában – írja a Magyar Természetjáró Szövetség.
Őszi túra a Csárda-hegyi őskarszt különleges sziklái között
Az egyik Kéktúra útvonala mellett található sziklakatlan minden évszakban különleges, de talán ősszel mutatja legszebb arcát, amikor a színes lombok keretezik a hatalmas mészkőfalakat.
A Csárda-hegyi őskarszt könnyen megközelíthető a település szélén álló kis fakapun át. Innen egy rövid letérés vezet a katlan széléhez, ahonnan falépcsőkön ereszkedhetünk le a hűvös, árnyékos mélybe. A túrázóknak nem kell hosszú vagy megerőltető útra számítani: az alig egy kilométeres tanösvény hat állomásán barangolva bárki felfedezheti a különleges sziklaformákat.
Az őszi hétvégéken különösen vonzó program lehet a családoknak, hiszen a sziklakatlanban kialakult sajátos mikroklíma miatt a mélyben jó néhány fokkal hűvösebb van, mint a felszínen. A gyerekeket izgalommal tölti el a „titkos” lépcsősor és a hatalmas, lyukacsos sziklafalak közelsége, míg a felnőttek a látványos földtani formákat és az őszi erdő békéjét élvezhetik.
Érdemes túracipőben érkezni, mivel esős időben a falépcsők csúszóssá válhatnak. A peremre kiállni tilos és veszélyes, de a biztonságos útvonalat követve minden korosztály számára különleges őszi élményt nyújt a hely.
Illetve előző cikkünkben írtunk a túrázás szabályairól és veszélyeiről, amelyekre különösen meredek, sziklás terepen érdemes odafigyelni. A cikkben gyakorlati tanácsokat adunk, hogyan maradhat biztonságban minden kiránduló.
Drámai mentés a hegyen: speciális módszerrel segítettek a túrázón (galéria)Túrázó elesett a hegyen, órákig tartott a mentés.
Őszi kirándulásként október 4-én geotúrára hívtuk az érdeklődőket, ahol különleges kőzeteket és földtani látványosságokat fedezhetnek fel. A túrával kapcsolatos részleteket korábbi cikkünkben is megírtuk, érdemes átnézni a programot.
Ingyenes geotúra Felsőörsön a földtudományi nap alkalmábólFedezze fel Felsőörs geológiai és kulturális értékeit.
A hétvége tökéletes alkalom a madármegfigyelésre, a résztvevők a természet közelében követhetik a költöző fajokat. Erről a programról szintén készítettünk előzetes beszámolót, ami segít a felkészülésben.
Madárlátta kalandokban lehet részed a hétvégén!Madármegfigyelő programok várják a kalandorokat hétvégén.