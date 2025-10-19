Így néz ki egy őszi virágoskert októberben (+ galéria)

Az őszi virágok varázslatos látványt nyújtanak, amikor a kertben végigsétálunk és a levelek színei összeolvadnak a virágok árnyalataival – írja Borbás Marcsi.

Őszi virágok a kert minden sarkában pompáznak, színek és illatok keverednek, igazi őszi csoda

Fotó: Balogh Rebeka / Napló

Őszi virágok a kertben: színek és fajták

Októberben a kert tele van változatos őszi virágokkal, amelyek nemcsak látványukkal, hanem illatukkal is elvarázsolnak. A dámaszkuszi rózsa, az őszi rózsák különböző árnyalatai és a gyertyavirágok színes kavalkádot alkotnak. A varjúháj és a szernyős verbéna egész ősszel díszít, míg a hortenziafajták – Annabelle, Pinky Winky bugás és a tölcsérlevelű hortenzia – a lehulló levelek között is figyelemfelkeltők.