Októberi kert

2 órája

Így néz ki egy őszi virágoskert októberben (+ galéria)

Címkék#Bakony-hegység#iszalag#lonc#ólomvirág#bakonyi#hortenzia#ősz#kert#Borbás Marcsi

A kert októberben is tele van színekkel és illatokkal. A különleges növények bemutatják az őszi virágok szépségét, amit érdemes felfedezni minden kertbarátnak.

Balogh Rebeka

Az őszi virágok varázslatos látványt nyújtanak, amikor a kertben végigsétálunk és a levelek színei összeolvadnak a virágok árnyalataival – írja Borbás Marcsi.

Őszi virágok a kert minden sarkában pompáznak, színek és illatok keverednek, igazi őszi csoda. Fotó: Balogh Rebeka / Napló
Őszi virágok a kert minden sarkában pompáznak, színek és illatok keverednek, igazi őszi csoda
Fotó: Balogh Rebeka / Napló

Őszi virágok a kertben: színek és fajták

Októberben a kert tele van változatos őszi virágokkal, amelyek nemcsak látványukkal, hanem illatukkal is elvarázsolnak. A dámaszkuszi rózsa, az őszi rózsák különböző árnyalatai és a gyertyavirágok színes kavalkádot alkotnak. A varjúháj és a szernyős verbéna egész ősszel díszít, míg a hortenziafajták – Annabelle, Pinky Winky bugás és a tölcsérlevelű hortenzia – a lehulló levelek között is figyelemfelkeltők. 

Az ernyős verbéna, gumós begónia, díszcsalán, giliszta űző, lonc, ólomvirág és az iszalag pedig a kert különböző részeiben teremtenek őszi hangulatot.

Így néz ki egy őszi virágoskert októberben

Fotók: Balogh Rebeka/Napló

Az őszi ültetés során fontos, hogy a gömb krizantémokat és a házi berkenyét időben telepítsük, így biztosítva a túlélést és a következő évi virágzást. A talaj előkészítése és a gyökérvédelem alapvető a fagytűrő növények esetében, mint az ólomvirág, míg a nem fagytűrőket védett helyre érdemes ültetni. Borbás Marcsi a videóban külön kiemelte, hogy a kert gondozása ilyenkor a metszéssel, a talaj lazításával és a növények óvatos áthelyezésével egészül ki.

Bakonyi virágok

Egy kis bakonyi kertben is különböző virágok és növények sokszínűsége tarkítja a falu őszi látképét. A Fehér Ibolya és párja által gondosan ápolt udvarban rózsanád, téli bangita, évelő magenta színű díszgyertya, bojtocska, levendula, fringed polygala, bársonyvirág, muskátli, függő lobélia, mindignyíló begónia, törökszegfű és diabolo hólyagvessző is megtalálható, amelyek együtt szinte festményszerűen idézik meg az ősz hangulatát.

 

 

