A Csolnoky Ferenc Kórház egyik főorvosa vehette át a Cholnoky-díjat

2025-ben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az orvostudomány területén végzett több évtizedes kimagasló szakmai munkája elismeréseként Imre Piroska osztályvezető főorvos részére Cholnoky-emlékdíjat adományozott.

Imre Piroska, a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház Neurológiai és Stroke Osztályának osztályvezető főorvosa kapta a Cholnoky-emlékdíjat – a képen Porga Gyulával, Veszprém polgármesterével

Fotó: Porga Gyula/Facebook

Imre Piroska a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház Neurológiai és Stroke Osztályának osztályvezető főorvosa, régóta meghatározó, nagy szakmai tekintéllyel bíró alakja. Fiatalkorát Veszprémben töltötte, középiskolai tanulmányait a Lovassy László Gimnáziumban végezte. 1988-ban általános orvosi diplomát szerzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, majd 1993-ban Pécsett tett sikeres neurológiai szakvizsgát.

A vármegyei kórház osztályvezető főorvosa elismerésben részesült

Imre Piroska a Csolnoky Ferenc Kórház munkatársa 1988 óta, 2011-től pedig az osztály vezetőjeként irányítja a neurológiai betegellátást. Tevékenysége során kulcsszerepet játszott az osztály hatékony működésében és egy elkötelezett, kiváló szakmai csapat felépítésében, ezáltal jelentősen hozzájárult Veszprém vármegye magas színvonalú, biztonságos és korszerű betegellátásához.

Az ideggyógyászat teljes spektrumában kiemelkedő szakmai felkészültséggel rendelkezik, különös jártassággal a neuroimmunológiai kórképek, valamint a neurodegeneratív betegségek diagnosztikájában és kezelésében.

Tudását folyamatosan fejleszti, rendszeres előadó hazai és nemzetközi továbbképző konferenciákon, kongresszusokon. 2001 óta számos klinikai kutatásban vett részt, többek között a sclerosis multiplex, a Parkinson-kór, a diabeteses polyneuropathia és az ischaemiás stroke területén. E kutatások több esetben új gyógyszerek kifejlesztéséhez is hozzájárultak.

Irányítása alatt az osztály több alkalommal elnyerte a stroke-ellátás terén kiemelkedő teljesítményért járó európai Angels-díjat. Szakmai kiválóságán túl embersége, segítőkészsége és empátiája példaértékű – nemcsak betegei, hanem kollégái számára is. Elhivatott mentor, aki örömmel és türelemmel adja tovább tudását a fiatalabb generációk számára.