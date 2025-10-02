A saját lakás nem álom, hanem terv – Az Otthon Start segít a megvalósításban

A magyar lakáspiac 1990 óta szabad, és bár voltak visszaesések – a 2008-as válság, a 2012-es korrekció vagy a Covid-időszak –, az árak mindig visszakapaszkodtak. Az ingatlanárak felfelé rugalmasak, lefelé viszont makacsok. Igazi áresés csak kényszerhelyzetben fordul elő, például válás, öröklés vagy egyéb eladási sürgősség esetén. Aki most jó áron szeretne vásárolni, annak gyorsan és tudatosan kell lépnie. Aki pedig eladna, neki még akár kivárnia is érdeke lehet. Mindenesetre már most láthatjuk, az Otthon Start első hónapjának elteltével, hogy régóta nem pezsgett ennyire a lakáspiac.

Reggeli kávé és lakástervek – így indul sokak napja az Otthon Start hatására

Otthon Start 2025: keresleti és kínálati oldal is van, már csak a matekon kell gondolkodni

A piacon jelenleg három ár mozog egyszerre: a hirdetésekben szereplő kínálati ár, a vevők fejében élő keresleti ár, és a kettő közé beálló piaci ár. Az Otthon Start ezekre mind hatással van. A kedvezményes hitel miatt sok vevő bátrabban vállal drágább ingatlant, az eladók pedig ezt megérezve feljebb srófolják az árakat. Ez a folyamat már most jól látható a nagyobb városokban, de vidéken is egyre több a gyors adásvétel.

A program rövid idő alatt minden szereplőnek előnyt hozott. Az eladók profitálnak a leggyorsabban: az ingatlanok gyorsabban kelnek el, és az árak újra emelkednek. A vevők is jól járnak, hiszen most fix 3 százalékos kamattal juthatnak otthonhoz, ami a piaci 6–8 százalékhoz képest jelentős különbség. A bankok sem panaszkodhatnak: a támogatott hitelek stabil, alacsony kockázatú üzletet jelentenek, az ügyfélszám pedig nő. Mindenesetre az elmúlt hetek eseményei nemcsak az ingatlanpiacot, hanem magát a programot is érezhetően átalakították.

Ingatlanláz 2025-ben: a 3 százalékos hitel felrázta az eladókat és a vevőket is

Felgyorsult az új lakások építése

Az Otthon Start program hatására az építési engedélyek száma megugrott, a kormány 5 éven belül 50 000 új lakás megépítését tervezi. Megjelentek a végleges részletszabályok is. A Magyar Közlöny 227/2025. (VII. 31.) rendelete pontosította a program feltételeit:



Bekerült a tanya és birtokközpont,

pontosították a négyzetméterár-számítást,

nincs bentlakási kötelezettség, az ingatlan kiadható.



Szigorodtak az adóstársszabályok

Testvér már nem lehet adóstárs, kizárólag házastárs vagy szülő szerepelhet a hitelben. Fontos változás az is, hogy aki már részt vesz egy Otthon Start-ügyletben adóstársként, nem vehet részt újabb hitelben. Ezzel párhuzamosan a kormány egységesíti az Otthon Start, a Csok Plusz, a Falusi Csok és a Babaváró program feltételeit, célja az átfedések megszüntetése és az egységes értékhatárok kialakítása. Az építkezők számára is szigorodtak az előírások: a hiteligényléshez részletes tervdokumentáció, engedély és kivitelezői szerződés szükséges, a használatbavételi engedély hiánya pedig akár a folyósítás megtagadásához is vezethet.

2025 első negyedévében a magyar lakásárindex a 2015-ös bázishoz képest 339%, azaz a tíz évvel ezelőtti ingatlanárak átlagosan több mint háromszorosára nőttek.



Több bank jelezte, hogy a megnövekedett kereslet miatt az előbírálatok és értékbecslések átfutási ideje 3–4 hétre nőhet.

