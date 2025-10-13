3 órája
Figyelem! Újabb mérgezett csalétkek kerültek közterületekre! (+ videó)
Országszerte egyre több gazda számol be arról, hogy ismeretlenek mérgezett csalétkeket helyeznek ki közterületeken, veszélybe sodorva kutyákat és macskákat. Az állatok mérgezése súlyos bűncselekménynek számít, amelyért akár börtönbüntetés is kiszabható.
Ovádi Péter a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy az állatok mérgezése súlyos bűncselekmény, és minden elkövető kézre kerül, súlyos büntetésre számíthat. Kiemelte: 2022. január 1-jétől már az ilyen cselekményre irányuló előkészület is bűncselekménynek számít.
Rémisztő jelenség a közterületeken, Ovádi Péter felhívása szerint minden gazdának figyelnie kell
Ovádi Péter beszámolt arról is, hogy Miskolcon több helyszínen találtak mérgezett csalétkeket, ami ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdáknak fokozottan kell ügyelniük kedvenceik biztonságára. Hangsúlyozta, hogy a kutyák és macskák nem tudják megkülönböztetni a biztonságos élelmet a veszélyes anyagtól, ezért különösen fontos a megelőzés.
A mérgezés jelei lehetnek: gyanús, ismeretlen eredetű ételmaradékok a környéken; nyálzás, légzési vagy nyelési nehézség, bágyadtság, izgatottság, izomremegés, görcsroham; illetve több állat egyidejű megbetegedése vagy pusztulása ugyanazon a helyen. Ovádi Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a tünetek gyors felismerése és a mielőbbi szakszerű segítség akár életet is menthet, ezért a gazdáknak azonnal állatorvoshoz kell fordulniuk, ha ilyen jeleket tapasztalnak.
Fordulópont az állatvédelemben: erősebb jogszabályokkal a felelőtlen állattartás ellen
A megelőzésre is felhívta a figyelmet: séta közben mindig figyeljünk, mit vesz fel a kedvencünk; biztosítsunk zárt udvart és kerítést, hogy idegenek ne dobjanak be mérgezett ételt; és gyanú esetén tegyünk bejelentést, illetve értesítsük az állatorvost.
Ovádi Péter kiemelte, hogy az utóbbi időszak mérgezéses esetei ismét rámutatnak, mennyire fontos az odafigyelés és az összefogás. Mindenki tehet azért, hogy kedvenceink biztonságban legyenek, és hogy az állatkínzók soha többé ne úszhassák meg büntetlenül a tetteiket.
Szigorodó jogszabályok és több támogatás a menhelyeknek – Új korszak kezdődik az állatvédelemben
Felfoghatatlan! – Egyre gyakoribb az állatkínzás a vármegyében
Az év állatvédő rendőre díjat kapott két Veszprém vármegyei rendőrOrszágos elismerés a veszprémi állatvédő rendőröknek
„Sírtak, szenvedtek, felváltva hánytak” – Nagy erőkkel keresik a kegyetlen állatkínzót, akinek több kutya élete is a lelkén szárad