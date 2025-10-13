Figyelem! Újabb mérgezett csalétkek kerültek közterületekre! (+ videó)

Ovádi Péter a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy az állatok mérgezése súlyos bűncselekmény, és minden elkövető kézre kerül, súlyos büntetésre számíthat. Kiemelte: 2022. január 1-jétől már az ilyen cselekményre irányuló előkészület is bűncselekménynek számít.

Kutyák és macskák veszélyben – fontos tanácsok Ovádi Pétertől

Fotó: Jásdi Történések

Rémisztő jelenség a közterületeken, Ovádi Péter felhívása szerint minden gazdának figyelnie kell

Ovádi Péter beszámolt arról is, hogy Miskolcon több helyszínen találtak mérgezett csalétkeket, ami ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdáknak fokozottan kell ügyelniük kedvenceik biztonságára. Hangsúlyozta, hogy a kutyák és macskák nem tudják megkülönböztetni a biztonságos élelmet a veszélyes anyagtól, ezért különösen fontos a megelőzés.

A mérgezés jelei lehetnek: gyanús, ismeretlen eredetű ételmaradékok a környéken; nyálzás, légzési vagy nyelési nehézség, bágyadtság, izgatottság, izomremegés, görcsroham; illetve több állat egyidejű megbetegedése vagy pusztulása ugyanazon a helyen. Ovádi Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a tünetek gyors felismerése és a mielőbbi szakszerű segítség akár életet is menthet, ezért a gazdáknak azonnal állatorvoshoz kell fordulniuk, ha ilyen jeleket tapasztalnak.