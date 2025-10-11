október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A természet ajándéka

3 órája

Itt a nagy őzlábgomba-határozó: csak ezt edd, hogy ne mérgezd meg magad

Címkék#természet#őzlábgomba#bakony

Az ősz nemcsak a színes erdőkről és a hűvös reggelekről szól, hanem a gombák szezonjáról is. A magyar erdőkben ilyenkor gyakran találkozhatunk az egyik leglátványosabb, legnemesebb vadgombával: az őzlábgombával. A hosszú, karcsú tönkű, hatalmas kalapú gomba sok természetjáró kedvence – de nem árt tudni, hogy nem minden őzláb ehető.

Csizi Péter

A nagy őzlábgomba (Macrolepiota procera) a konyha számára az egyik legértékesebb faj, amelyet gyakran hasonlítanak egy apró napernyőhöz. Jellemzője a mozgatható gallér, a kígyóbőrszerű mintázatú tönk és a pettyes, pikkelyes kalap. Kiválóan panírozható, illata kellemes, íze pedig enyhén diós – nem véletlen, hogy a gombarajongók egyik legkedveltebb csemegéje. Azonban a gombaszezonban könnyen össze lehet téveszteni más fajokkal, ezért mutatjuk az összehasonlító ábrát a Gombászok – Mushrooms, Fungi Facebook-csoport jóvoltából.

Őzlábgomba a magyar erdőkben: így különböztesd meg a mérgező fajtáktól
Őzlábgomba a magyar erdőkben: így különböztesd meg a mérgező fajtáktól
Fotó: Olivér Nagy/Facebook

Őzlábgomba-kalauz: mit kell tudni az egyik legnépszerűbb vadgombáról?

A leggyakoribb típusok mellé fontos tudnivaló, hogy ehető a piruló őzlábgomba is (Chlorophyllum rhacodes), amely érintésre vöröses árnyalatot kap. Ez a faj azonban néhány embernél enyhe gyomorpanaszt válthat ki, ezért mindig érdemes először kis mennyiséget fogyasztani. Vannak viszont olyan „őzlábak”, amelyekkel jobb nem kísérletezni. A vörhenyes őzlábgomba (Chlorophyllum brunneum) és a zöldes őzlábgomba (Chlorophyllum molybdites) például mérgezőek, hányást és rosszullétet okozhatnak. A legnagyobb veszélyt mégis az jelenti, ha valaki a fiatal, zárt kalapú őzlábgombát összetéveszti a gyilkos galócával – ez akár végzetes is lehet. A szabály egyszerű:

Amit nem ismerünk biztosan, azt ne szedjük le, és minden esetben ellenőriztessük gombaszakellenőrnél

A gombaszedés aranyszabálya: az őzlábgombát se tévesszük össze semmivel
Fotó: Olivér Nagy/Facebook

Az őzlábgomba egyben a vadon termő élelmiszerek szimbóluma is. A gombaszedés fenntartható formában nem károsítja a természetet, ha a gyűjtő csak annyit visz haza, amennyit valóban elfogyaszt. A kosárba kerülő gomba így nemcsak ízletes vacsora, hanem a természethez való kapcsolódás élménye is.

A Bakonytól a Börzsönyig, a Zempléntől a Mecsekig az őszi erdők most is tele vannak gombával. A felelős gombász számára az őzlábgomba több mint étel: a természet iránti tisztelet és az évszak egyik legszebb ajándéka.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu