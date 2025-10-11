Itt a nagy őzlábgomba-határozó: csak ezt edd, hogy ne mérgezd meg magad

A nagy őzlábgomba (Macrolepiota procera) a konyha számára az egyik legértékesebb faj, amelyet gyakran hasonlítanak egy apró napernyőhöz. Jellemzője a mozgatható gallér, a kígyóbőrszerű mintázatú tönk és a pettyes, pikkelyes kalap. Kiválóan panírozható, illata kellemes, íze pedig enyhén diós – nem véletlen, hogy a gombarajongók egyik legkedveltebb csemegéje. Azonban a gombaszezonban könnyen össze lehet téveszteni más fajokkal, ezért mutatjuk az összehasonlító ábrát a Gombászok – Mushrooms, Fungi Facebook-csoport jóvoltából.

Őzlábgomba a magyar erdőkben: így különböztesd meg a mérgező fajtáktól

Fotó: Olivér Nagy/Facebook

Őzlábgomba-kalauz: mit kell tudni az egyik legnépszerűbb vadgombáról?

A leggyakoribb típusok mellé fontos tudnivaló, hogy ehető a piruló őzlábgomba is (Chlorophyllum rhacodes), amely érintésre vöröses árnyalatot kap. Ez a faj azonban néhány embernél enyhe gyomorpanaszt válthat ki, ezért mindig érdemes először kis mennyiséget fogyasztani. Vannak viszont olyan „őzlábak”, amelyekkel jobb nem kísérletezni. A vörhenyes őzlábgomba (Chlorophyllum brunneum) és a zöldes őzlábgomba (Chlorophyllum molybdites) például mérgezőek, hányást és rosszullétet okozhatnak. A legnagyobb veszélyt mégis az jelenti, ha valaki a fiatal, zárt kalapú őzlábgombát összetéveszti a gyilkos galócával – ez akár végzetes is lehet. A szabály egyszerű:

Amit nem ismerünk biztosan, azt ne szedjük le, és minden esetben ellenőriztessük gombaszakellenőrnél

A gombaszedés aranyszabálya: az őzlábgombát se tévesszük össze semmivel

Fotó: Olivér Nagy/Facebook

Az őzlábgomba egyben a vadon termő élelmiszerek szimbóluma is. A gombaszedés fenntartható formában nem károsítja a természetet, ha a gyűjtő csak annyit visz haza, amennyit valóban elfogyaszt. A kosárba kerülő gomba így nemcsak ízletes vacsora, hanem a természethez való kapcsolódás élménye is.