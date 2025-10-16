A természet csapdája a túlszedés ellen: ólom és higany lapulhat az őzlábgomba kalapja alatt (+ videó)

A túlszedéssel az erdő mikroklímája, a talaj tápanyag-egyensúlya, sőt a rovar- és madárpopuláció is sérülhet. Magyarországon a természetvédelmi területeken fejenként legfeljebb két kilogramm gomba gyűjthető naponta, és csak saját fogyasztásra. Ausztriában és Németországban ennél is szigorúbbak a szabályok, sok helyen bevezették az „erdei kvótát”, ami a gombák újratermelődését védi. A szabályok célja, hogy a természet – és benne az őzlábgomba – is időt kapjon a regenerálódásra és szaporodásra.

Túl sok őzlábgomba, túl kevés erdő: mikor ártunk a természetnek?

Fotó: Csizi Péter/Napló

A föld mélyéről jön a veszély: nehézfémeket tartalmazhat az őzlábgomba

A legtöbb ember nem tudja, hogy a gombák kiváló „szivacsként” működnek: nemcsak vizet és tápanyagot szívnak fel, hanem mindent, ami a talajban van, jót és rosszat egyaránt. Lengyelországi kutatások kimutatták, hogy az őzlábgomba higanyt, ólmot és kadmiumot is képes felhalmozni, még látszólag tiszta erdőkből származó mintákban is. Hazai mikológusok szerint ez különösen a forgalmas utak mentén, illetve ipari térségekben szedett példányokra igaz. A nehézfémek nem bomlanak le hőkezelés során, így az egyszeri fogyasztás is terhelheti a szervezetet.