Jóból is megárt a sok

1 órája

A természet csapdája a túlszedés ellen: ólom és higany lapulhat az őzlábgomba kalapja alatt (+ videó)

Címkék#természet#őzlábgomba#nehézfém#gomba#veszély

Az őzlábgomba az őszi erdők egyik leglátványosabb ajándéka, de a lelkes gyűjtögetésnek megvannak a határai. A micélium, vagyis a gomba föld alatti szövedéke csak akkor képes regenerálódni, ha hagyunk elegendő termőtestet visszamaradni a talajban. Ha egy területet folyamatosan „letarolnak”, az nemcsak az őzlábgomba, hanem más, vele együtt élő fajok életciklusát is megzavarja.

Csizi Péter

A túlszedéssel az erdő mikroklímája, a talaj tápanyag-egyensúlya, sőt a rovar- és madárpopuláció is sérülhet. Magyarországon a természetvédelmi területeken fejenként legfeljebb két kilogramm gomba gyűjthető naponta, és csak saját fogyasztásra. Ausztriában és Németországban ennél is szigorúbbak a szabályok, sok helyen bevezették az „erdei kvótát”, ami a gombák újratermelődését védi. A szabályok célja, hogy a természet – és benne az őzlábgomba – is időt kapjon a regenerálódásra és szaporodásra.

Túl sok őzlábgomba, túl kevés erdő: mikor ártunk a természetnek?
Fotó: Csizi Péter/Napló
Fotó: Csizi Péter/Napló

A föld mélyéről jön a veszély: nehézfémeket tartalmazhat az őzlábgomba 

A legtöbb ember nem tudja, hogy a gombák kiváló „szivacsként” működnek: nemcsak vizet és tápanyagot szívnak fel, hanem mindent, ami a talajban van, jót és rosszat egyaránt. Lengyelországi kutatások kimutatták, hogy az őzlábgomba higanyt, ólmot és kadmiumot is képes felhalmozni, még látszólag tiszta erdőkből származó mintákban is. Hazai mikológusok szerint ez különösen a forgalmas utak mentén, illetve ipari térségekben szedett példányokra igaz. A nehézfémek nem bomlanak le hőkezelés során, így az egyszeri fogyasztás is terhelheti a szervezetet. 

Népi mondák és helyi történetek – amikor az óriás őzláb jel volt

Az őzlábgombát a néphagyományban mindig jó előjelnek tartották. A régi erdőjárók szerint, ha sok és nagy kalapú őzláb nőtt, az bő termésű, enyhe telet ígért. A Bakonyban és a Balaton-felvidéken máig mesélik azokat a történeteket:

Amikor akkora őzláb nőtt, hogy alá be lehetett ülni

Régi fotókon és falusi emlékképekben is gyakran felbukkan a „hírhedt gombász”, aki rekordméretű kalapot talált — ezek nemcsak anekdoták, hanem a természet iránti tisztelet dokumentumai is. Mára viszont a klímaváltozás, az aszályos időszakok és az emberi túlhasználat miatt ritkábban nőnek ilyen példányok. A gombászat nemcsak gyűjtés, hanem hagyományőrzés is – felelősséggel.

Amikor a kosárba nem való: a szétázott gomba és a romlás jelei

Az esőzések után tömegesen megjelenő őzlábgombák közül sok már túl van a fogyaszthatóság határán. A szétázott vagy nyálkás felszín a bomlás kezdete, és még sütve sem biztonságos. A heol.hu szerint a „szétázott gombát sokszor hiába gyűjtjük” – a hűtőben órák alatt tovább romlik, miközben a sejtfalakban baktériumok szaporodnak.
Az ideális tárolás rövid: 0–5 °C között legfeljebb 24 óráig, utána már csak hőkezelve ajánlott. 

A hőmérséklet is fontos: 70 °C alatt nem pusztulnak el a mikroorganizmusok, 90–100 °C között viszont az íz és állag is változik. A biztonság és a gasztronómia közötti egyensúlyt tehát a tapasztalat és az időzítés adja.

Az őzlábgomba gyűjtése jó szórakozás és közösségi élmény, de a természet és az egészség határain belül maradva kell űzni. Az erdő nem kamra, hanem élő rendszer, ahol minden leszedett példány hiányzik valahonnan. A felelős gombász nemcsak a kezével és a kosarával, hanem a józan eszével is dolgozik.

 

