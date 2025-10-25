Eltűnt csomagpont Pápán – olvasónk hiába kereste előre kifizetett rendelését

A kellemetlenségek azonban ezzel még nem értek véget. Packeta csomagpont híján próbálta telefonon felvenni a kapcsolatot a csomagküldő szolgálattal, ám csak „Petráig”, a cég intelligens hangasszisztenséig jutott.

Ilyen Packeta csomagpontot nem, csak annak hűlt helyét találta olvasónk

Forrás: packeta.hu

Az országban közel 3000 Packeta csomagpont található

Az automata többszöri próbálkozás után sem értette meg a probléma lényegét, és csak hosszas várakozást követően sikerült elérni, hogy kapcsolja az ügyfélszolgálat egyik munkatársát. Ekkor azonban a rendszer közölte: a hosszú hétvége miatt legkorábban hétfőn, azaz öt nappal a csomag megérkezéséről szóló értesítés után lehet kapcsolatba lépni élő ügyintézővel. Olvasónk nem adta fel: október 24-én, a nemzeti ünnep másnapján ismét visszatért a Pápára, hogy érdeklődjön a Tesco információs pultjánál. Az ott dolgozók sem tudtak felvilágosítást adni, ezért a közelben lévő állatboltba és egy elektronikai kiskereskedésbe irányították – ám ott sem járt sikerrel.

Végül egy Tesco-dolgozótól tudta meg az igazságot: a Packeta csomagpontot időközben elbontották. Erről viszont semmilyen tájékoztatást nem kapott, ahogy arról sem, hogy a csomagja hol található, és miként veheti át az előre kifizetett termékét.

Az eset rávilágít arra, hogy a gyorsan terjedő automatizált ügyfélszolgálati rendszerek és a logisztikai átszervezések milyen kellemetlen helyzeteket okozhatnak a vásárlóknak, különösen, ha emberi segítséghez csak hosszú napokkal később lehet hozzájutni. Az ügyben megkerestük a csomagküldő hálózatot, amennyiben válaszolnak, cikkünket frissítjük.