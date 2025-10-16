2 órája
Iránytű a jövőhöz: fiatalok ezrei keresik hivatásukat a One Veszprém Arénában (+ galéria)
Megnyitotta kapuit a Pályaválasztási és szakmabemutató nap a One Veszprém Arénában, ahol diákok, szülők és érdeklődő felnőttek ismerhetik meg a különböző szakmákat, beszélgethetnek szakemberekkel, és közelebb kerülhetnek a jövőjüket meghatározó döntésekhez. A pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató a térség egyik legfontosabb eseménye, amely abban segít, hogy a diákok tudatos döntést hozhassanak a továbbtanulás és a jövőbeli hivatásuk irányáról.
A rendezvényt a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal szervezte a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével. Célja, hogy segítséget nyújtson a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és családjaiknak, valamint mindazoknak, akik szeretnének pályát módosítani, új szakmát tanulni, vagy a szakképzés területén szeretnének elhelyezkedni.
A kiállításon számos oktatási intézmény mutatkozik be. Olyan iskolák, mint a Lovassy László Gimnázium, a Pannon Egyetem, a Veszprémi SZC Jendrassik–Venesz Technikum, a Vetési Albert Gimnázium, a Batsányi János Gimnázium, valamint több pápai és ajkai intézmény is képviselteti magát. A standoknál az érdeklődők személyesen tájékozódhatnak az iskolák képzési kínálatáról, a szakképzés lehetőségeiről, a felvételi követelményekről, valamint az egyes szakmákhoz vezető tanulmányi utakról.
Szakmák testközelből – így segít a veszprémi rendezvény eligazodni a pályaválasztás útvesztőjében
A szakmabemutatók különösen népszerűek: a látogatók nemcsak megismerhetik, hanem ki is próbálhatják az adott szakmák egy-egy munkafolyamatát. A bemutatott szakmák között szerepel az ács, a fodrász, a cukrász, a hegesztő, a villanyszerelő, az informatikai rendszerüzemeltető technikus és a turisztikai technikus is. A program célja, hogy a fiatalok kézzelfogható élményeken keresztül kapjanak képet arról, mit is jelent valójában egy-egy hivatás mindennapi gyakorlása, és így megértsék, miért fontos a pályaválasztás.
A rendezvényen egyéni pályaválasztási tanácsadás is elérhető, amelyet a Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei nyújtanak. Az érdeklődők előzetes telefonos bejelentkezés után személyre szabott iránymutatást kaphatnak a továbbtanulási és karrierlehetőségekről, valamint arról, hogyan érdemes a képességeikhez és érdeklődésükhöz illő szakmát választani.
A program regisztráció nélkül, díjmentesen látogatható, így bárki betérhet, aki szeretné tudni, merre érdemes elindulni a munka világában. A standoknál a diákokat és a szülőket barátságos légkör, interaktív bemutatók és sok hasznos információ várja, amelyek megkönnyítik a tudatos pályaválasztás folyamatát.
A helyszínen megkérdeztük a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal egyik munkatársát arról, melyek jelenleg a legkeresettebb szakmák a térségben. Mint elmondta, pontos „top 5-ös listát” nehéz lenne összeállítani, hiszen ők csak azokat az adatokat látják, amelyek hivatalosan beérkeznek hozzájuk. „A valóságban nem minden munkáltató jelzi nálunk a munkaerőigényét” – tette hozzá. Tapasztalataik szerint azonban továbbra is a kétkezi szakmák – például a burkoló, a kőműves, az ács vagy az épületgépészeti szerelő – számítanak igazán keresettnek a vármegyében.
Találd meg a jövőd! – Pályaválasztási és szakmabemutató nap fiataloknak VeszprémbenFotók: Fülöp Ildikó/Napló
Emellett az egészségügy, a rendőrség, a honvédség és a katasztrófavédelem területein is folyamatos a toborzás, ami jól mutatja, hogy a stabil, hivatástudatot igénylő szakmák továbbra is életre szóló lehetőséget kínálnak a fiatalok számára.
A Pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató nap tehát nemcsak információt, hanem élményt, inspirációt és konkrét irányokat is ad mindazoknak, akik a jövőjüket tervezik – és szeretnék megtalálni azt a szakmát, amelyben valóban kiteljesedhetnek.