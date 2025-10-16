Iránytű a jövőhöz: fiatalok ezrei keresik hivatásukat a One Veszprém Arénában (+ galéria)

A rendezvényt a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal szervezte a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével. Célja, hogy segítséget nyújtson a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és családjaiknak, valamint mindazoknak, akik szeretnének pályát módosítani, új szakmát tanulni, vagy a szakképzés területén szeretnének elhelyezkedni.

A jövő szakemberei már most építik karrierjüket – elstartolt a veszprémi pályaválasztási nap. A keresett szakmák bemutatása segíti a fiatalokat a pályaválasztásban

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A kiállításon számos oktatási intézmény mutatkozik be. Olyan iskolák, mint a Lovassy László Gimnázium, a Pannon Egyetem, a Veszprémi SZC Jendrassik–Venesz Technikum, a Vetési Albert Gimnázium, a Batsányi János Gimnázium, valamint több pápai és ajkai intézmény is képviselteti magát. A standoknál az érdeklődők személyesen tájékozódhatnak az iskolák képzési kínálatáról, a szakképzés lehetőségeiről, a felvételi követelményekről, valamint az egyes szakmákhoz vezető tanulmányi utakról.

Szakmák testközelből – így segít a veszprémi rendezvény eligazodni a pályaválasztás útvesztőjében

A szakmabemutatók különösen népszerűek: a látogatók nemcsak megismerhetik, hanem ki is próbálhatják az adott szakmák egy-egy munkafolyamatát. A bemutatott szakmák között szerepel az ács, a fodrász, a cukrász, a hegesztő, a villanyszerelő, az informatikai rendszerüzemeltető technikus és a turisztikai technikus is. A program célja, hogy a fiatalok kézzelfogható élményeken keresztül kapjanak képet arról, mit is jelent valójában egy-egy hivatás mindennapi gyakorlása, és így megértsék, miért fontos a pályaválasztás.

A rendezvényen egyéni pályaválasztási tanácsadás is elérhető, amelyet a Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei nyújtanak. Az érdeklődők előzetes telefonos bejelentkezés után személyre szabott iránymutatást kaphatnak a továbbtanulási és karrierlehetőségekről, valamint arról, hogyan érdemes a képességeikhez és érdeklődésükhöz illő szakmát választani.

A program regisztráció nélkül, díjmentesen látogatható, így bárki betérhet, aki szeretné tudni, merre érdemes elindulni a munka világában. A standoknál a diákokat és a szülőket barátságos légkör, interaktív bemutatók és sok hasznos információ várja, amelyek megkönnyítik a tudatos pályaválasztás folyamatát.