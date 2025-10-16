A pályaválasztás megkönnyítése a fiatalok számára

A Pályaválasztási és szakmabemutató nap részleteit ismertető sajtótájékoztatón Takács Szabolcs, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal főispánja elmondta, hogy a Pályaválasztási és szakmabemutató nap mára a legnagyobb pályaorientációs rendezvénye Veszprém vármegyének. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködés évtizedekre nyúlik vissza, melyet 2019-ben írásos formában rögzítettek és a tavalyi évben megerősítették. Mindkettőjük számára fontos, hogy szervezzenek egy olyan kiállítást, mely bemutatja azokat a középfokú oktatási intézményeket, amelyeket a pályaválasztás előtt állók meg tudnak ismerni. Ilyenkor testközelből találkozhatnak az oktatókkal, kérdéseket tehetnek fel.

Takács Szabolcs és Dr. Simon Attila a Pályaválasztási és szakmabemutató nap sajtótájékoztatóján

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Már 3000 fő regisztrált az eseményre, emiatt az Acticity-ből átkerült a helyszín a One Veszprém Arénába. 70 általános iskola, több mint 50 település 8. osztályos tanulói vesznek majd részt a szakmabemutató napon. De nem csak csoportok érkeznek majd a rendezvényre, hanem egyéni látogtók is, szülők és alsóbb osztályos tanulók. A cél, hogy minden diák a képességeinek és érdeklődési körének megfelelő oktatási intézményt tudja kiválasztani. A kiállítási napon szakmai bemutatókat is tartanak, illetve egyéni pályaorientációs tanácsadáson is részt vehetnek.

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal az idei évben is a nyolcadik osztályosok számár rendelkezésre bocsátja a pályaválasztási kiadványát, melyben megtalálják az összes középiskolát a vármegyéből, az általuk nyújtot szakokkal és tantárgyakat együtt.

Pályaválasztási és szakmabemutató nap

Dr. Simon Attila, a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:

A ma szakképzése a holnap gazdaságát fogja hordozni és jelenteni.

Az Iparkamara elnöke elmondta, hogy egy évvel ezelőtt közösen létrehoztak egy foglalkoztatási, szakképzési bizottságot, aminek az volt a célja, hogy megfogalmazzák a jövő vármegyéinek milyen szakemberekre van szükségük. Ennek kapcsán meghatároztak olyan olyan képzésirányokat, amikre szükség lenne, ezek a javaslatok már idén szeptemberben megjelennek az induló képzésekben.