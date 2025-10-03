október 3., péntek

Amikor még a professzor is a Kémcsőkefében kötött ki – Régi egyetemi sztorik (+ galéria)

Címkék#levéltár#retro#Pannon Egyetem Könyvtár és Tudásközpont#múltidéző#fotóarchívum

Vakolatporban indult az oktatás, a menzán kígyózó sorok várták a hallgatókat, a kollégiumi újság pedig senkit sem kímélt karikatúráival. A Pannon Egyetem hetvenöt éves jubileuma alkalmából virtuális kiállítás nyílt, archív fotókon elevenednek meg a veszprémi egyetemtörténet és a hallgatói élet legendás pillanatai.

Mák Lilla

A Pannon Egyetem 75. születésnapja és a Levéltár 25 éves fennállásának alkalmából rendezett kiállítás anyagából online tárlat jött létre, a régi fotókon megelevenedik Veszprém. Az egyedülálló fotóarchívum révén exkluzív módon nyerhetünk bepillantást a Pannon Egyetem építése körüli időkbe, a kezdeti oktatás mindennapjaiba és a hallgatói élet eseményeibe. 

Pannon Egyetem régi fotókon kiállítás
A Pannon Egyetem eddig még nem látott felvétele: aktív sportélet az egyetemi sportpályán
Forrás: Pannon Egyetem Levéltár

Múltidéző fotóösszeállítás a Pannon Egyetem Levéltár anyagaiból

A nosztalgikus fotóválogatás Pannon Egyetem 75 és az Egyetemi Levéltár 25 éve elnevezéssel nemcsak dokumentálja az múltat, hanem élményt is nyújt: a fotókon keresztül átélhetjük az egyetemi jubileum ünnepi pillanatait, a tanulmányi és tudományos mérföldköveket, valamint a közösségi élet meghatározó eseményeit. Az egyetemi archívum nem csupán képeket jelent: mindegyik külön történetet mesél el. A fotógaléria megmutatja, hogyan alakult át a veszprémi kampusz évtizedről évtizedre, hogyan épültek az ikonikus épületek, és miként gazdagodott ezáltal a város és az intézmény kapcsolata. 

Az alapítási gondolatok

Az egyetem indulása körül keringenek legendák: a MéTa viccgyűjtemény például élcelődve meséli, hogy Gerő Ernő egy elszólásának köszönheti Veszprém a második műegyetemet. Más történetek szerint a helyi pártvezetők lobbija döntött, Rákosi pedig egyszerűen csak megszerette a várost. A valóságban persze sok minden közrejátszott: a környék vegyipara, a szakemberhiány, és a politika szándéka, miszerint az ősi egyházi székhelyen új kommunista szellemi központ szülessen. Így keresztezte tehát egymás útját az alapítás történetében a sorsszerűség és a kényszermegoldás.

Elindul az építkezés

Az egyetem megszervezésével a fiatal oktatót, az ekkor mindössze 27 éves Polinszky Károly egyetemi adjunktust bízták meg, aki hozta magával Budapestről a lelkes ifjú tanárokat. Olyan lendülettel vetette magát a munkába, hogy néhány hét alatt három tanszéket is működőképessé tett, sőt már az első évben kutatóintézet is alakult. 1949-ben egy félkész banképület falai között indult el a nehézvegyipari oktatás – az első hallgatók még állványok között, vakolatporral a nyakukban kezdték meg a tanévet. 

Amikor még a professzor is a Kémcsőkefében kötött ki – Régi egyetemi sztorik

Fotók: Pannon Egyetem Levéltár

Éjjel az omnibusz tetején

A tanulás után, a szemeszter végén végre belevetette magát a buliba a korabeli diákság: az 1969-ben indult VEN (Veszprémi Egyetemi Napok) hamar a veszprémi egyetemisták legnagyobb fesztiválja lett. Az év ebben az időszakában az sem volt ritka, hogy valaki a reggeli előadásra a táncparkettről ropta be magát. A kollégiumi élet humorát a Kémcsőkefe egyetemi lap adta, ahol a professzorok sem úszták meg a froclizást: bárkiről felbukkanhatott egy csipkelődő karikatúra.

Az archív fotók nézegetése során egy letűnt kor képe rajzolódik ki: feltűnik az egyetem saját bölcsődéje a dolgozók gyermekei számára, a legendás menza, ahol kígyózó sorok álltak, és az első egyetemi autó, az ikonikus Skoda.

Teve is felvonult az egyetemistákkal a bolondballagáson
Forrás: Pannon Egyetem Levéltár

A Pannon Egyetem fotóösszeállításának teljes képanyaga a Könyvtár és Tudásközpont oldalán érhető el.

 

