Díszoklevelek átadása

Évtizedek tisztelete: jubileumi diplomaátadó a Pannon Egyetemen

Október elején az egyetem falai ismét ünnepi hangulatot öltöttek. A volt hallgatók visszatértek, hogy méltó keretek között emlékezzenek diplomájuk megszerzésének éveire. Az esemény a kar és az intézmény hagyományainak tiszteletét is kifejezte, miközben a díszoklevelek átadására került sor.

Titzl Vivien

A Pannon Egyetem Mérnöki Kara 2025. október 3-án, pénteken 10:00 órakor tartotta jubileumi oklevél átadó ünnepélyét, amelyen Arany-, Gyémánt-, Vas- és Rubin okleveleket adott át a Veszprémi Vegyipari Egyetemen korábban végzett hallgatók számára. Az esemény keretében az 1975-ben, 1965-ben, 1960-ban és 1955-ben diplomázott mérnökök részesültek a díszoklevelekben, amelyeket a kar vezetése az egykori hallgatók hosszú és eredményes pályafutásának elismerésére adományozott.

A Pannon Egyetemen ünnepi keretek között adták át a jubileumi okleveleket
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Pannon Egyetem: jubileumi diplomaátadó és díszoklevelek átadása

Az ünnepélyes ceremónián a Pannon Egyetem rektora, Dr. Abonyi János, valamint a Mérnöki Kar dékánja, Dr. Németh Sándor adta át az okleveleket. A résztvevők között voltak azok a volt hallgatók, akik oklevelüket ötven, hatvan, hatvanöt vagy hetven éve szerezték az intézményben, illetve annak jogelődjénél. Az átadó során a díjazottak szakmai pályafutását, valamint társadalmi tevékenységüket méltatták, kiemelve, hogy hosszú időn keresztül kimagasló teljesítményt nyújtottak szakterületükön, és közmegbecsülésre méltó magatartásukkal öregbítették az egyetem hírnevét.

A rendezvényen jelen voltak az egyetem korábbi és jelenlegi oktatói, valamint az intézmény vezetői, akik ünnepélyes keretek között köszöntötték a díszoklevélben részesülő mérnököket. A diplomaátadón elhangzott beszédek kiemelték, hogy a díjazottak példát mutattak a fiatalabb generációk számára, és munkásságuk hozzájárult a tudományos élet fejlődéséhez, valamint a társadalom építéséhez. Az ünnepségen a résztvevőknek lehetőségük nyílt személyesen találkozni egykori osztálytársaikkal, tanáraikkal, és feleleveníteni a Veszprémi Vegyipari Egyetem falai között eltöltött éveket.

A Pannon Egyetemen jubileumi diplomaátadót tartottak volt hallgatóknak

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

A díszoklevelek átadása nem csupán egyéni teljesítmény elismerése volt, hanem az intézmény történetének és hagyományainak ünneplése is. Az esemény megerősítette az egyetem és volt hallgatói közötti kapcsolatot, valamint hangsúlyozta a Mérnöki Kar azon elkötelezettségét, hogy hosszú távon ápolja hallgatóival fennálló kötődést. Az Arany-, Gyémánt-, Vas- és Rubin oklevelek átadása méltó emléket állított a több évtizedes szakmai és közösségi tevékenységnek, és emlékeztetett minden jelenlévőt arra, hogy az egyetem értékei és hírneve generációkon át öröklődik.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
