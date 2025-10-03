1 órája
Évtizedek tisztelete: jubileumi diplomaátadó a Pannon Egyetemen
Október elején az egyetem falai ismét ünnepi hangulatot öltöttek. A volt hallgatók visszatértek, hogy méltó keretek között emlékezzenek diplomájuk megszerzésének éveire. Az esemény a kar és az intézmény hagyományainak tiszteletét is kifejezte, miközben a díszoklevelek átadására került sor.
A Pannon Egyetem Mérnöki Kara 2025. október 3-án, pénteken 10:00 órakor tartotta jubileumi oklevél átadó ünnepélyét, amelyen Arany-, Gyémánt-, Vas- és Rubin okleveleket adott át a Veszprémi Vegyipari Egyetemen korábban végzett hallgatók számára. Az esemény keretében az 1975-ben, 1965-ben, 1960-ban és 1955-ben diplomázott mérnökök részesültek a díszoklevelekben, amelyeket a kar vezetése az egykori hallgatók hosszú és eredményes pályafutásának elismerésére adományozott.
Az ünnepélyes ceremónián a Pannon Egyetem rektora, Dr. Abonyi János, valamint a Mérnöki Kar dékánja, Dr. Németh Sándor adta át az okleveleket. A résztvevők között voltak azok a volt hallgatók, akik oklevelüket ötven, hatvan, hatvanöt vagy hetven éve szerezték az intézményben, illetve annak jogelődjénél. Az átadó során a díjazottak szakmai pályafutását, valamint társadalmi tevékenységüket méltatták, kiemelve, hogy hosszú időn keresztül kimagasló teljesítményt nyújtottak szakterületükön, és közmegbecsülésre méltó magatartásukkal öregbítették az egyetem hírnevét.
A rendezvényen jelen voltak az egyetem korábbi és jelenlegi oktatói, valamint az intézmény vezetői, akik ünnepélyes keretek között köszöntötték a díszoklevélben részesülő mérnököket. A diplomaátadón elhangzott beszédek kiemelték, hogy a díjazottak példát mutattak a fiatalabb generációk számára, és munkásságuk hozzájárult a tudományos élet fejlődéséhez, valamint a társadalom építéséhez. Az ünnepségen a résztvevőknek lehetőségük nyílt személyesen találkozni egykori osztálytársaikkal, tanáraikkal, és feleleveníteni a Veszprémi Vegyipari Egyetem falai között eltöltött éveket.
A Pannon Egyetemen jubileumi diplomaátadót tartottak volt hallgatóknakFotók: Fülöp Ildikó/Napló
A díszoklevelek átadása nem csupán egyéni teljesítmény elismerése volt, hanem az intézmény történetének és hagyományainak ünneplése is. Az esemény megerősítette az egyetem és volt hallgatói közötti kapcsolatot, valamint hangsúlyozta a Mérnöki Kar azon elkötelezettségét, hogy hosszú távon ápolja hallgatóival fennálló kötődést. Az Arany-, Gyémánt-, Vas- és Rubin oklevelek átadása méltó emléket állított a több évtizedes szakmai és közösségi tevékenységnek, és emlékeztetett minden jelenlévőt arra, hogy az egyetem értékei és hírneve generációkon át öröklődik.
