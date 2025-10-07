október 7., kedd

Sörmustra

50 perce

Egy veszprémi házi sörfőző több kategóriában is elismerést kapott

Címkék#II Pannonhalmi Sörmustra#Pannonhalmi Különdíj#Rácz Gyula#verseny#Veszprém#sör#program

Szeptember végén megtelt a Porta Látogatóközpont érdeklődőkkel és sörkedvelőkkel. A program során egy Veszprém vármegyei házi sörfőző több kategóriában is díjazott lett a II. Pannonhalmi Sörmustra eseményén.

Balogh Rebeka

Az előző cikkünkben beharangoztuk, hogy szeptember 27-én rendezik meg a II. Pannonhalmi Sörmustrát az Em Events és a PiPaCs kulturális egyesület által, amelyen a házi sörfőzők nemzetközi bírák előtt mutatták be tudásukat. A Pannonhalmi Sörmustra programján egy Veszprém vármegyei házi sörfőző több kategóriában is díjat kapott, így bizonyítva a régió sörkészítési hagyományainak sokszínűségét és minőségét.

II. Pannonhalmi Sörmustra – a Veszprém vármegyei házi sörfőzők sikerei is megmutatkoztak az eseményen. Forrás: Emevents.hu
II. Pannonhalmi Sörmustra, ahol egy Veszprém vármegyei házi sörfőző is sikeresen szerepelt
Forrás: II. Pannonhalmi Sörmustra

II. Pannonhalmi Sörmustra: a kategóriák és díjak

A Veszprém vármegyei házi sörfőző, Rácz Gyula a vármegyei indulók közül a legtöbb díjat nyerte, több kategóriában is elismerést kapott a II. Pannonhalmi Sörmustra versenyen. A Hazy IPA/IPA/APA kategóriában 3. helyezést ért el C-17 (American Pale Ale) nevezett tétel, amely a komlós, aromás ale-stílusokat képviselő tételek közül kiemelkedett, és ami a kategóriában bemutatott tételek közül a Pannonhalmi Különdíjat is elnyerte. 

A Belga & Brit sörök kategóriában 2. helyezést ért el Jules’ Dubbel (Belgian Dubbel) nevű alkohollal, amely a tradicionális európai sörfajták, malátás és gyümölcsös jellegű ízeket képviseli.

A Sörmustra programját szakmai előadások, interaktív kóstolók és zenei események is színesítették. A látogatók a sör történetével, hagyományaival és készítési módszereivel ismerkedhettek, miközben a közösségi élmény és a régió gasztronómiai értékei is érvényesültek.

 

 

 

