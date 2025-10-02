október 2., csütörtök

Elismerés

2 órája

MagyarBrands-díjat kapott a Pápai Hús Kft.

Címkék#MagyarBrands díj#elismerés#Pápai Hús

A Pápai Hús büszkén jelentette be, hogy idén elnyerte a MagyarBrands-díjat a kiváló fogyasztói márka kategóriában. Ez a rangos elismerés olyan hazai vállalatoknak jár, amelyek hosszú távon bizonyítják megbízhatóságukat, minőségüket és szoros kapcsolatukat a magyar fogyasztókkal.

Haraszti Gábor

A Kiváló Fogyasztói Márka kategória elismeri, hogy az adott márka ismertsége és kedveltsége a fogyasztók körében kiemelkedő; a díjazott fogyasztói márkák átlagos ismertsége 2023-ban magasabb volt, mint 70 százalék, kedveltségük pedig 85% feletti volt. A kitüntetést Takácsné Rácz Zsuzsa, a Pápai Hús kereskedelmi igazgatója vette át.

Pápai Hús MagyarBrands díjat nyert – újabb elismerés a hazai minőségnek
A Pápai Hús újabb elismerését Takácsné Rácz Zsuzsa kereskedelmi igazgató vette át
Fotó: Pápai Hús Kft.

A Pápai Hús több mint 112 éve a magyar gasztronómia része

Ez a díj megerősíti a vállalat küldetését: nap mint nap azon dolgoznak, hogy a pápai termékek a megszokott, magas minőségben kerüljenek a magyar családok asztalára.

A pápai sonka évtizedek óta minőséget képvisel
Fotó: archív/veol.hu

Hagyomány és érték – a Pápai sonkák a Magyar Értéktárban

A Pápai Hús számára nem ez az első rangos szakmai elismerés. Korábban a vállalat sonkái – az Esterházy sonka, a Kőrishegyi sonka, a parasztsonka és a parasztlapocka – hivatalosan is bekerültek a Magyar Értéktárba. A Hungarikum Bizottság döntése alapján ezek a termékek megkapták a Kiemelkedő Nemzeti Érték minősítést. Ez az elismerés több mint 112 év szakértelmét, hagyományát és minőségét igazolja, amely méltán tette a Pápai Húst a magyar gasztronómia egyik meghatározó szereplőjévé.

Köszönet a fogyasztóknak

A MagyarBrands-díj nemcsak a vállalat szakmai sikere, hanem a fogyasztók bizalmának eredménye is. A Pápai Hús külön köszönetet mond minden vásárlónak, hiszen nélkülük ez az elismerés nem jöhetett volna létre.

Mi az a MagyarBrands?

A MagyarBrands olyan hazai márkákat díjaz, amelyek a magyar vállalkozások méltó képviselői lehetnek határainkon belül és kívül, emellett a hazai és nemzetközi piacon olyan értékeket képviselnek, amelyek a vásárlók számára a megbízhatóságot és a minőséget tanúsítják.

 

 

