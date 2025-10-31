Véget érhet a pápai Lidl vásárlóinak régóta tartó bosszúsága

Korábbi cikkeinkben is beszámoltunk arról, hogy a pápai Lidl parkolói rendszeresen telítettek, különösen hétvégén és a csúcsidőszakokban. Sok vásárló panaszkodott arra, hogy gyakran csak a környező utcákban tudnak megállni, ami nemcsak kényelmetlen, hanem forgalmi fennakadásokat is okoz.

A pápai Lidl parklójában korábban egymás hegyén-hátán álltak az autók

Fotó: archív/veol.hu

A pápai Lidl parkolójában szinte lehetetlen volt megállni

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a parkoló bejáratánál dohánybolt és bankautomata is található, ezek szintén sok autóst vonzanak a területre.

Az elmúlt hetekben a bolt mellett építkezés kezdődött, a területet elkerítették, a földmunkák pedig gőzerővel folynak. A helyiek már sejtették, hogy új parkolóhelyek épülhetnek – most a Lidl megerősítette a hírt.

– A Lidl Magyarország elkötelezett a vásárlói élmény folyamatos javítása mellett, ennek jegyében a saját tulajdonában lévő területen tovább bővíti a pápai Lidl üzlet parkolóját – közölte a vállalat.

A munkálatok jövő év elején fejeződnek be

Fotó: Haraszti Gábor/archív

A közlemény szerint a bővített parkolót jövő év elején vehetik birtokba a vásárlók, és összesen 137 autó számára biztosít majd helyet.

A cég hozzátette: – Ezzel a fejlesztéssel is az a célunk, hogy vásárlóink igényeit előtérbe helyezve, a megnövelt parkolókapacitásnak köszönhetően mindenki számára biztosítsuk a kényelmes és gyors bevásárlás lehetőségét.

A beruházásnak köszönhetően a pápai Lidl nemcsak tágasabb, de jóval kényelmesebb parkolási lehetőséget is kínál majd – remélhetőleg véget vetve az évek óta tartó parkolóhelyhiánynak.