Építkezés

48 perce

Új parkoló épül a pápai Lidl-nél?

Címkék#Pápa Város Önkormányzat#Lidl parkoló#munkálatok

Régóta gondot okoz a kevés hely a pápai Lidl parkolójában, ám úgy tűnik, végre megoldódhat a vásárlók problémája. A bolt mellett jelenleg építkezés zajlik, sokan azt remélik, új parkolóhelyeket alakítanak ki.

Veol.hu

A területet már elkerítették, a földmunkák pedig gőzerővel folynak – munkagépek dolgoznak. Több cikkben is foglalkoztunk azzal, hogy a pápai Lidl parkolói telítettek, a vásárlók évek óta panaszkodnak arra, hogy csúcsidőben, különösen hétvégén, nehéz szabad helyet találni az üzletnél.

Pápai Lidl - Elkezdődtek a földmunkák, új parkoló épül?
A pápai Lidl bejárata mellett jól láthatóak a munkálatok
Fotó: Haraszti Gábor

A pápai Lidl a város egyik legnagyobb forgalmat lebonyolító üzlete

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Lidl parkoló bejáratától néhány méterre dohánybolt és készpénzautomata is található, amelyek szintén vonzzák a parkolóhelyeket kereső autósokat. Több olvasói jelzés is érkezett arról, hogy a parkoló telítettsége miatt sokan kénytelenek voltak a környező utcákban megállni.
Bár a beruházás részleteiről hivatalos információ még nem látott napvilágot – kérdéseinket elküldtük az áruházláncnak – a jelenlegi munkálatok alapján a helyiek és környékbeliek bíznak abban, hogy az áruház parkolója hamarosan bővül, ezzel pedig kényelmesebbé válhat a bevásárlás a vásárlók számára.

 

