Pápai Nagytemplom: barokk pompában a történelem

Címkék#Pápai Nagytemplom#város#puzzle#történelem#épület

A pápai Nagytemplom nem csupán Pápa város büszkesége, hanem az egész Dunántúl egyik legimpozánsabb barokk-klasszicizáló ékköve. A pápai Nagytemplom tornyai és freskói évszázadok óta uralják a város sziluettjét, és messziről is hívogatják a látogatót, hogy felfedezze a benne rejlő művészeti és történelmi kincseket.

Munkatársunktól

A Szent István vértanú plébániatemplom, vagy ahogy mindenki ismeri, a pápai Nagytemplom, igazi építészeti mestermű. Története 1774-ben kezdődött, amikor Fellner Jakab, a kor ünnepelt építésze megálmodta a grandiózus falakat és a pompás homlokzatot. Halála után tanítványa, Grossmann József folytatta a munkát, és végül 1795-ben szentelték fel a templomot, amely azóta is Pápa városának meghatározó jelképe.

Pápai Nagytemplom
A pápai Nagytemplom impozáns remekmű
Forrás: olvasó

A belső terek barokk pompája és a klasszicizáló letisztultság különleges harmóniát alkot, így a pápai Nagytemplom egyszerre sugároz ünnepélyességet és időtálló eleganciát.

Belső díszítések és művészeti értékek

A Pápai Nagytemplom belső tere Franz Anton Maulbertsch freskóival vált világhírűvé. A kupolákban Szent István vértanú életének jelenetei láthatók, míg a főoltárképet Hubert Maurer készítette. Különleges értéket képvisel a bronz keresztelőmedence és a libanoni cédrusból faragott szószék is.

Felújítás és megőrzés

A pápai Nagytemplom felújítása 2023-ban kezdődött el, mivel az épület szerkezete és homlokzata is komoly munkálatokat igényelt. Az első ütemben a tornyok megerősítése és a falszerkezetek rehabilitációja történt meg, majd a második ütemre 950 millió forint támogatást különített el az Országgyűlés.

A teljes rekonstrukció során sor kerül a tetőfedések, toronysisakok és homlokzat felújítására, valamint a templom környezetének rendezésére. A munkálatok várhatóan 2026 végére fejeződnek be, így a pápai Nagytemplom újra régi fényében ragyoghat.

Látogatás és liturgikus élet

A templom ma is aktív hitéleti központ. A rendszeres miserend hétköznap és vasárnap is látogatható, így nemcsak művészeti értékei miatt, hanem vallási szerepe miatt is kiemelkedő jelentőségű.

Miért érdemes felkeresni?

Aki a Dunántúlon jár, nem hagyhatja ki a pápai Nagytemplom megtekintését. Az épület egyszerre őrzi a magyar egyháztörténet emlékeit, Fellner Jakab építészeti örökségét és Maulbertsch festőművészetének remekműveit.

A pápai Nagytemplom tehát nemcsak vallási és történelmi szempontból kiemelkedő, hanem építészeti és művészeti értékei miatt is. Freskói, oltárképei és grandiózus belső terei évszázadok óta lenyűgözik a látogatókat, és a város egyik legfontosabb látnivalójává teszik.

Ha pedig nemcsak olvasni szeretnél róla, hanem játékosan is felfedeznéd, próbáld ki a róla készült online puzzle-t is – rakd ki darabról darabra, és közben gyönyörködj a Pápai Nagytemplom lenyűgöző látványában! 

Így rakd ki a puzzle-t: pápai Nagytemplom

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

Segítségül a teljes kép:

Pápai Nagytemplom puzzle: történet, felújítás, látnivalók
Forrás: olvasó

 

 

