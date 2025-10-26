1 órája
35 éve alakult meg Pápa Város Önkormányzata
Napra pontosan 35 évvel ezelőtt, 1989. október 26-án 14 órakor, a rendszerváltozás és a taxisblokád eseményeinek idején alakult meg a pápai önkormányzat. A 27 tagú képviselő-testület ezen a napon ült össze először, és megválasztotta Kovács Zoltánt polgármesternek, a város alpolgármesterei Kövy Zsolt és Kontrát Károly lettek.
A pápai önkormányzat akkor még nem közvetlen választás útján alakult meg, de már magában hordozta a demokratikus működés ígéretét. Az azóta eltelt három és fél évtized alatt Pápa város közössége számos fejlődési szakaszon ment keresztül – intézményeiben, gazdaságában, közéletében egyaránt.
A pápai önkormányzat alakuló ülése 1990. október 26-án volt
Áldozó Tamás, Pápa korábbi polgármestere az évforduló kapcsán úgy fogalmazott: – Az önkormányzat több, mint maga a képviselő-testület. Tágabb értelemben része annak minden pápai polgár.
A volt polgármester szerint a közös ügyek intézésében mindig voltak, akik nagyobb felelősséget vállaltak: az intézményvezetők, gazdasági társaságok irányítói, a közösségért dolgozó kitüntetettek, civil szervezetek vezetői. Ők mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy Pápa élhető, fejlődő város maradjon.
Az évforduló az emlékezés alkalma is. Áldozó Tamás megemlékezett korábbi képviselőtársairól, akik már nincsenek közöttünk: Karaszi Mihály, Schweighoffer Ernő, Korcsmáros József, Tóth Sándorné, Bocskay László, Szundy Béla, Harangozó Zsigmond, Máté István és Horváth László. „Emléküket tisztelettel őrzöm” – tette hozzá.
Végül jókívánságait fejezte ki mindazoknak, akik ma is a város ügyein dolgoznak:
– Az évforduló alkalmából kívánok egészséget, bölcsességet és kitartást mindazoknak, akik a köz ügyeinek intézésében ma is felelősséggel tartoznak a pápai polgároknak.