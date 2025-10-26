35 éve alakult meg Pápa Város Önkormányzata

A pápai önkormányzat akkor még nem közvetlen választás útján alakult meg, de már magában hordozta a demokratikus működés ígéretét. Az azóta eltelt három és fél évtized alatt Pápa város közössége számos fejlődési szakaszon ment keresztül – intézményeiben, gazdaságában, közéletében egyaránt.

A pápai önkormányzat 35 éves jubileumát ünnepli

Fotó: papa.hu

A pápai önkormányzat alakuló ülése 1990. október 26-án volt

Áldozó Tamás, Pápa korábbi polgármestere az évforduló kapcsán úgy fogalmazott: – Az önkormányzat több, mint maga a képviselő-testület. Tágabb értelemben része annak minden pápai polgár.

A volt polgármester szerint a közös ügyek intézésében mindig voltak, akik nagyobb felelősséget vállaltak: az intézményvezetők, gazdasági társaságok irányítói, a közösségért dolgozó kitüntetettek, civil szervezetek vezetői. Ők mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy Pápa élhető, fejlődő város maradjon.

Kovács Zoltán 21 éven keresztül vezette a várost

Fotó: Haraszti Gábor/archív

Az évforduló az emlékezés alkalma is. Áldozó Tamás megemlékezett korábbi képviselőtársairól, akik már nincsenek közöttünk: Karaszi Mihály, Schweighoffer Ernő, Korcsmáros József, Tóth Sándorné, Bocskay László, Szundy Béla, Harangozó Zsigmond, Máté István és Horváth László. „Emléküket tisztelettel őrzöm” – tette hozzá.

Végül jókívánságait fejezte ki mindazoknak, akik ma is a város ügyein dolgoznak:

– Az évforduló alkalmából kívánok egészséget, bölcsességet és kitartást mindazoknak, akik a köz ügyeinek intézésében ma is felelősséggel tartoznak a pápai polgároknak.