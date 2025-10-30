Vincze Ottó és Szeiler József volt a Pápai Polgári Kör vendége

Vincze Ottó hangsúlyozta, fontosak az olyan összejövetelek – mint amilyen a Pápai Polgári Estek - ahol különböző tapasztalatokkal rendelkező emberek találkoznak és véleményt cserélnek.

A Pápai Polgári Estek legutóbbi alkalmán Vincze Ottóval és Szeiler Józseffel Kovács Zoltán beszélgetett

Fotó: Haraszti Gábor

A Pápai Polgári Estek középpontjában ezúttal a sport állt

– Minden összejövetel fontos, ahol emberek tudnak véleményt formálni — fogalmazott a 11-szeres válogatott, majd hozzátette: közszereplőként, volt élsportolóként gyakran kap lehetőséget arra, hogy őszintén válaszoljon, és szerinte ezek a beszélgetések lokálisan és regionálisan is elgondolkodtatóak lehetnek. Vincze Ottó kiemelte a csapatszellem jelentőségét, melyet a sport adott neki: „csapatjátékos vagyok, fontos volt a kohézió, a csapategység.” Ez a szemlélet szerinte jól átültethető a közéletbe és a helyi közösségek működésébe is.

Az érdeklődők sportról, közéletről és politikáról is hallhatták a vendégek véleményét

Fotó: Haraszti Gábor

A beszélgetés politikai és társadalmi kérdések felé is elmozdult. A Ferencváros korábbi játékosa, a Zebra Digitális Polgári Kör tagja az emberek meggyőzésének fontosságáról beszélt: szerinte a társadalom nagy része gyakran elfogad olyan állításokat, amelyek nem feltétlenül szolgálják mindenkinek az érdekét, ezért fontos, hogy különböző hangok is megjelenjenek. Analógiát használt: „ez egy kicsit olyan, mint amikor a focipályán a nagy rivális ellen kell játszanod” - azaz a kihívások motiválják a legjobb teljesítményt. Végezetül aláhúzta, a választások és közéleti döntések előtt a legfontosabb a tudatos részvétel: „ha tényleg minden egyes magyar ember elmenne szavazni, az legitimizálná azt, amilyen döntés születne.”

Kovács Zoltán (középen) régóta jó kapcsolatot ápol a korábbi Fradi-kedvencekkel

Fotó: Haraszti Gábor

Szeiler József a külső és belső viszonyokra reflektálva megfogalmazta: a mai világban - különösen a külpolitikai viszonyok fényében – a kisebb országoknak nehézségeket kell megoldaniuk, de személyes élményei alapján nyugodtnak érzi magát, és optimista a hazai irányt illetően. Szeiler hangsúlyozta lokális kötődését és Pápához fűződő viszonyát: emlékezett a helyi labdarúgás és a Fradi kapcsolataira, valamint arra, hogy a futball révén sok fiatal játékosnak nyílt lehetőség a fejlődésre a városban.