Főhajtás

A Batthyány-táblánál koszorúztak a városbarátok

Tízéves hagyományukhoz hűen idén is meghajtották fejüket a helyi Petőfi Városbarát Egylet önkéntesei Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke, a vértanú gróf Batthyány Lajos emléke előtt pápai domborművénél. Az alkalmon megemlékeztek a pápai vértanúkról is.

Haraszti Gábor

A Batthyány utca és a Fapiac tér találkozásánál lévő Batthyány-domborműnél először a 205 esztendeje született Kolmár József Börtöndal című versét Váminé Molnár Emma nyugalmazott városi könyvtáros, az egylet önkéntese olvasta fel. Ezután Kerecsényi Zoltán, a Petőfi Városbarát Egylet ügyvivője, a Kossuth Szövetség Veszprém vármegyei titkára szólt a megjelentekhez.

A Petőfi Városbarát Egylet önkéntesei a Batthyány-domborműnél koszorúztak
A Petőfi Városbarát Egylet a vértanúkról is megemlékezett

Mint mondta, az elhangzott költemény szerzője az 1820 és 1917 között élt Kolmár József hajdani pápai diák, a református kollégiumi Képzőtársulat egyik alapítója volt. Pápán ismerkedett meg Petőfi Sándorral, később jó barátokként együtt másolták az Országgyűlési Tudósításokat, Petőfit követően ő lett a Pesti Divatlap segédszerkesztője, Batthyány Lajos mellett asszisztens, írnok, korrektor, illetve a Kossuth Hirlapja belső munkatársa. Noszlopy Gáspár gerillavezérnél katonáskodott, a szabadságküzdelem bukását követően bujdosott, visszatérve Pápára helyettes jogtanár lett. Elvégezte a teológiát, kálvinista lelkipásztorrá avatták, azonban kisvártatva katolizált. Visszavonulásáig a pozsonyi királyi katolikus főgimnázium rendes tanáraként működött.

Így ezúttal az egylet Batthyány-tábla alá elhelyezett két – piros, fehér, zöld színű szalagokkal átfont – koszorúja közül az egyiket a mártír kormányfő emléktiszteletének, míg a másikat a Batthyány Lajoshoz közel állt Kolmár József, a Petőfi-kultusz néhai leghívebb hazai ápolója emlékezetének szánták a PVE-önkéntesek – emelte ki a lokálpatrióta civil társaság vezetője. Kerecsényi Zoltán megemlékezett az 1849 januárjában, az utca végén agyonlőtt Redl Antalról és Szalay Gáborról, Mednyánszky Sándor honvédezredes dunántúli, népfölkelő szabadcsapatának tagjairól is. Úgy tudni, hogy ők voltak az 1848–49-es polgári forradalom és szabadságharc első, magyar földön kivégzett vértanúi; ők voltak „a pápai vértanúk”. A Batthyány-portrédombormű melletti falon ők is megérdemelnének egy szerény emlékjelet – vetette fel Kerecsényi, aki Kacziány Géza pedagógus, író, Petőfi-fordító 1906-os Magyar vértanuk könyvéből azt a grafikai reprodukciót is fellapozta a jelenlévőknek, mely Redl és Szalay pápai kivégzését ábrázolja.

 

