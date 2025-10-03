október 3., péntek

Nyárbúcsúztató

52 perce

Idényzáró Piknik Káptalanfüreden

Szombaton, október 4-én a Káptalanfüredi Nagystrandon idényzáró pikniket szervez a Pro Káptalanfüred Egyesület, mely keretein belül elbúcsúztatják a nyarat.

Szilas Lilla

Szombaton 9.30-kor kezdődik a piknik első programja, egy egyórás jóga a parton, Czantleitner Emese jógaoktatóval. 11 és 12 óra között egészséges finomságok lehet kóstolni házi készítésű, egészséges ételekből a büféknél. Illetve 11-től 16 óráig kézműves foglalkozásokat tartanak kicsiknek-nagyoknak. Lesz hűtőmágnes készítés só-liszt gyurmából és természetes anyagokból; cianotípia foglalkozás: negatívok előhívása merített papírra, pólóra vagy vászontáskára. Ezen kívül közösségi gyerekjátékokat is tartanak kicsiknek, nagyoknak.

A piknik végén uszályon meggyújtanak egy máglyát, ami a nyár elbúcsúztatását fogja szimbolizálni
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

10 órától a strandbüfék bográcsfőzése kezdődik, palacsinta és ebéd kb. 13 órától kapható kedvezményes áron. 11 órakor kezdődik a Szeretünk Káptalanfüred: beszélgetések a Pro Káptalanfüred Egyesület céljairól, javaslatainkról, ötletek gyűjtése, ismerkedés az érdeklődőkkel, tájékoztatók osztása.

16 és 17 óra közt koncertet ad Szerdahelyi Miklós, gitáros, énekes gyerekeknek a Süss fel nap bisztrónál, majd egy koncertet a felnőtteknek is ad 18 órától ugyanúgy a bisztrónál. 19 órakor egy uszályon meggyújtanak egy máglyát, ami a nyár elbúcsúztatását fogja szimbolizálni. 

 

