Harminc év után átadta a stafétabotot a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke (galéria)

A polgárőrök részt vesznek az Balatonalmádi Önkormányzat, illetve a civil szervezetek által szervezett rendezvények biztosításában, rendőrséggel közösen rendezett bűnmegelőzési akciókban. Jelszavuk a „tisztességes együttműködés, a lakosság biztonságérzetének javítása, valamint a bűnmegelőzés” hármasa. Hisznek abban, hogy a HÍD szerepét töltik be a civilek és a rendőrség között, amely egyre szélesebb, és soha nem lesz egyirányú.

A polgárőrség új elnökének bemutatkozása

A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület új elnöke, Csapó Sándor még Balogh Csaba elnöksége alatt, 6 éve csatlakozott a polgárőrséghez. Az egyesület 2020. évben ünnepelte megalakulásának 25 éves évfordulóját, ebben az évben megalakította vízimentő és lovas polgárőr tagozatát, amelyek az OPSZ-nél bejegyzésre kerültek. Csapó Sándor, aki a polgárőrség mellet vízimentőként dolgozik, elmondta, hogy szeretnék azt folytatni, amit Balogh Csabáék több évtized alatt, vagyis a kül- és belterületi járőrözést, a lakossági kapcsolattartást, rendezvénybiztosítást stb. A polgárőrség jó kapcsolatot ápol

a Balatonalmádi Önkormányzattal és

a Balatonalmádi Rendőrkapitánysággal is.

A polgárőrségben jelenleg 23 a taglétszám. A fiatalok is érdeklődnek a polgárőrmunka iránt az új elnök szerint, mivel sok a fiatal, huszonéves tagjuk, és vannak női tagjaik is. Csapó Sándor annak ajánlaná a polgárőrséget, aki szeretne tenni a közért, aki a szabadidejét jó közösségben, hasznosan szeretné eltölteni. Nincs kötelezően teljesítendő óraszám, mindenki annyit vállal, amennyit szeretne. Tapasztalat nem szükséges, a januári felvételi óta egy erkölcsi bizonyítványt kell bemutatni annak, aki csatlakozni szeretne, illetve részt kell venni egy pár mondatos vizsgán. Az újonnan felvett tagoknak a polgárőrtörvényt és az intézkedési jogköreiket meg kell tanulniuk, illetve Balogh Csaba szerint azt az eszükbe kell vésniük, hogy nem többek egy állampolgárnál.

Csapó Sándor új elnökként többet szeretne tenni az illegális szemetelők ellen. Szívügyének érzi, hogy az erdőkben és a tópartokon az illegális szemetelést felszámolja. Ezen kívül a gyermekvédelem áll a középpontban a polgárőröknél. Erre jó példa, hogy a polgárőrség 15 éven keresztül segítette a gyermekeket átkelni a zebrán a Vörösberényi Általános Iskolánál.