Harminc év után átadta a stafétabotot a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke (galéria)
Balatonalmádiban 1995. március 25-én alakult meg a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület. Az eltelt időben évente több mint 4.000 óra szolgálatot teljesítettek gyalogosan, kerékpárral, robogóval, autóval és lóháton. Jelentős szerepet vállalnak a jó közbiztonság megteremtésében és fenntartásában, a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításában. A polgárőrség elnöke, Balogh Csaba 30 év után ebben az évben adta át helyét Csapó Sándornak.
Fotó: Nagy Lajos/Napló
Balogh Csaba 30 évvel ezelőtt, 1995. augusztusában kezdte a polgárőrséget Balatonalmádiban, dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnökének vezetése alatt. Komolyabb megmérettetésként emlékszik vissza az ajkai vörösiszap-katasztrófára, de emellett a polgárőrök részt vettek eltűnt emberek keresésében, halálesetek helyszínének biztosításánál, holtteste vigyázásnál. Vagyis szerteágazó hivatásként beszél a polgárőri munkáról.
Balogh Csaba arra a legbüszkébb, hogy a 80-as évek betörési közbiztonsági állapota mára olyannyira javult, hogy fél év alatt sem történik annyi ilyen bűnelkövetés, mint akkor egy nap alatt. Úgy gondolja, ehhez a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület is nagyban hozzájárult. Kül- és belterületi szolgálatot is teljesítenek. Polgárőrautójukkal járják Balatonalmádit, hogy ezzel is elrettentsék a bűnelkövetőket. Emellett a lakossággal is jó kapcsolatot ápolnak.
Az idei évben tartottak egy 30 éves jubileumi találkozó, ahol magas rangú személyek is megjelentek. Dr. Túrós András „Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata” elismerés adott át Hilbert Eleknek és Balogh Csabának. A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke Pro Communitate díjban is részesült. Dr. Túros András elnök úr országos vezetése nagyban segítette, és segíti a polgárőrök munkáját.
Harmincéves múltra tekint vissza a polgárőrség Balatonalmádiban
Hilbert Elek, a polgárőrség titkára szintén az idei évben köszönt le. 21 évet töltött a Balatonalmádi Polgárőr Egyesületnél titkár pozícióban. Az ő feladata volt a szolgálatok szervezése, regisztrálása, pontosítása 2004 óta. A számítógépében benne volt, hogy ki, hol, merre, hány órát tevékenykedett. Minden tudását szeretné átadni az új titkárnak. Hilbert Elek volt az, aki a szolgálati autót is a legtöbbet vezette. Úgy gondolja, a polgárőrségbe nehéz eleinte beleszokni, de utána, hogy ha valaki szívvel-lélekkel csinálja, akkor nehéz is abbahagyni. Ő is úgy érzi, javult a közbiztonság és a lakosok is idővel igénybe vették szolgáltatásaikat. Bármiben segítettek, amire megkérték őket, legyen az favágás, idős ember vagy egy elszökött állat felkeresése.
A polgárőrök részt vesznek az Balatonalmádi Önkormányzat, illetve a civil szervezetek által szervezett rendezvények biztosításában, rendőrséggel közösen rendezett bűnmegelőzési akciókban. Jelszavuk a „tisztességes együttműködés, a lakosság biztonságérzetének javítása, valamint a bűnmegelőzés” hármasa. Hisznek abban, hogy a HÍD szerepét töltik be a civilek és a rendőrség között, amely egyre szélesebb, és soha nem lesz egyirányú.
A polgárőrség új elnökének bemutatkozása
A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület új elnöke, Csapó Sándor még Balogh Csaba elnöksége alatt, 6 éve csatlakozott a polgárőrséghez. Az egyesület 2020. évben ünnepelte megalakulásának 25 éves évfordulóját, ebben az évben megalakította vízimentő és lovas polgárőr tagozatát, amelyek az OPSZ-nél bejegyzésre kerültek. Csapó Sándor, aki a polgárőrség mellet vízimentőként dolgozik, elmondta, hogy szeretnék azt folytatni, amit Balogh Csabáék több évtized alatt, vagyis a kül- és belterületi járőrözést, a lakossági kapcsolattartást, rendezvénybiztosítást stb. A polgárőrség jó kapcsolatot ápol
- a Balatonalmádi Önkormányzattal és
- a Balatonalmádi Rendőrkapitánysággal is.
A polgárőrségben jelenleg 23 a taglétszám. A fiatalok is érdeklődnek a polgárőrmunka iránt az új elnök szerint, mivel sok a fiatal, huszonéves tagjuk, és vannak női tagjaik is. Csapó Sándor annak ajánlaná a polgárőrséget, aki szeretne tenni a közért, aki a szabadidejét jó közösségben, hasznosan szeretné eltölteni. Nincs kötelezően teljesítendő óraszám, mindenki annyit vállal, amennyit szeretne. Tapasztalat nem szükséges, a januári felvételi óta egy erkölcsi bizonyítványt kell bemutatni annak, aki csatlakozni szeretne, illetve részt kell venni egy pár mondatos vizsgán. Az újonnan felvett tagoknak a polgárőrtörvényt és az intézkedési jogköreiket meg kell tanulniuk, illetve Balogh Csaba szerint azt az eszükbe kell vésniük, hogy nem többek egy állampolgárnál.
Csapó Sándor új elnökként többet szeretne tenni az illegális szemetelők ellen. Szívügyének érzi, hogy az erdőkben és a tópartokon az illegális szemetelést felszámolja. Ezen kívül a gyermekvédelem áll a középpontban a polgárőröknél. Erre jó példa, hogy a polgárőrség 15 éven keresztül segítette a gyermekeket átkelni a zebrán a Vörösberényi Általános Iskolánál.