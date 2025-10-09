október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A mese mindenkié!

2 órája

Pompás Mesés Óvoda címet kapott a Szivárvány Tagóvoda

Címkék#Pompás Mesés Óvoda#Szivárvány Tagóvoda#népmese#ünnepség#gyerek

A Magyar Népmese Napján a Huszár Közösségi Házban ünnepélyes keretek között kapta meg a Pápai Városi Óvodák Szivárvány Tagóvodája a Pompás Mesés Óvoda címet. Az eseményt az óvodások színes műsora tette emlékezetessé, mely méltó kísérője volt a jeles alkalomnak.

Veol.hu

Horváthné Végh Judit, a Pápai Városi Óvodák igazgatója beszédében hangsúlyozta, a Pompás Mesés Óvoda cím elnyerése hosszú, évek óta tartó folyamat eredménye, amely a mindennapokban is érezhető.

Pompás Mesés Óvoda címet nyert el a Pápai Szivárvány Tagóvoda
A Pompás Mesés Óvoda ünnepségre kedves műsorral készültek a gyerekek, jobbra Szelencsikné Tibolt Anita tagóvoda-vezető
Fotó: Haraszti Gábor

A Pompás Mesés Óvoda rendkívül hasznos a gyerekek számára

- Számunkra mindig öröm, amikor egy közösség teljes egésze egységesen elköteleződik egy közös cél mellett, mert ez adja meg a hitelességet és az igazi erőt. Ehhez minden támogatást megadunk mi, az intézményvezetés, hiszen fontosnak tartjuk, hogy valamennyi tagóvodánk megtalálja azt az arculatot, amelyben az eredményességét és a gyermekek fejlődésének legjobb lehetőségét látja. Mostantól, mint Pompás Mesés Óvoda, még szélesebb lehetőségek nyílnak meg előttük: szakmai kapcsolódások, közös programok és olyan új kezdeményezések, amelyek még gazdagabbá teszik a gyerekek mindennapjait. A név nemcsak rangot, hanem lehetőséget is ad arra, hogy a tagintézmény élő példája legyen annak, hogyan válhat a mese és a játék a nevelés meghatározó erejévé – emelte ki az igazgató.

Az ünnepséget a Huszár Közösségi Házban tartották
Fotó: Haraszti Gábor

Az ünnepségen jelen volt Deák-Zsótér Boglárka, a Pompás Napok módszertan szakmai vezetője és társalapítója. Elmondta: munkájuk középpontjában az óvodás és kisiskolás korosztály áll. Az élőszavas mesemondást népi játékokkal, mondókákkal, dalokkal és tánccal ötvözik, így a gyerekek élményszerűen, több érzékszerven keresztül szerezhetnek tapasztalatokat. A módszertan elismerését mutatja, hogy a Pompás Napok 2019 óta minden évben szerepel az Edison100 listán, 2025-ben pedig a Fenntarthatóság kategória nyerteseként jutalmazták.

Az óvoda arculatát a néphagyományok ápolása és a népmesék szeretete adja meg
Fotó: Haraszti Gábor

Szelencsikné Tibolt Anita, a pápai Szivárvány Tagóvoda vezetője visszaemlékezett: két éve kezdte meg munkáját az intézmény élén, új épületben, új kollégákkal, új közösségben. Hamar kirajzolódott, hogy a néphagyományok ápolása és a népmesék szeretete adhatja meg az óvoda egyéni arculatát. Lépésről lépésre építették fel a programokat, és a módszer szinte észrevétlenül vált a mindennapok részévé. Hangsúlyozta: a vezetőség anyagi és szakmai támogatása mellett a legfontosabb erőt a közösség lelkesedése és hite adta.

(Balról) Csillagné Bíró Katalin óvodapedagógus, Deák-Zsótér Boglárka és Szelencsikné Tibolt Anita az ünnepségen
Fotó: Haraszti Gábor

- Az élőszavas mese segíti a belső képkalkotó folyamatok beindítását, elvont gondolkodásra késztetnek, olvasóvá nevelnek és rendkívül nagy szerepük van az érzelmi nevelésben. A magyar népmesék visszavezetnek gyökereinkhez és olyan alapvető értékeket közvetítenek, amelyekre szüksége van minden felnövekvő gyermeknek. A népmese által fejlődik a belső képalkotás, a fantázia, a szókincs, a képzelőerő, mindemellett pedig megtanít hinni a jóban. A mese és a játék eszközei által a gyermeki lélek fejlődése teljessé válik, hiszen minden egyes mesében ott van a nevelés, az útmutatás, a példamutatás. A Pompás napok módszertana mindezt összefogja, keretbe helyezi és tudatosan segíti a gyermeki fejlődést. Ezért választottuk mi is ezt az utat – árulta el a tagóvoda-vezető.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu