Pompás Mesés Óvoda címet kapott a Szivárvány Tagóvoda

Horváthné Végh Judit, a Pápai Városi Óvodák igazgatója beszédében hangsúlyozta, a Pompás Mesés Óvoda cím elnyerése hosszú, évek óta tartó folyamat eredménye, amely a mindennapokban is érezhető.

A Pompás Mesés Óvoda ünnepségre kedves műsorral készültek a gyerekek, jobbra Szelencsikné Tibolt Anita tagóvoda-vezető

Fotó: Haraszti Gábor

A Pompás Mesés Óvoda rendkívül hasznos a gyerekek számára

- Számunkra mindig öröm, amikor egy közösség teljes egésze egységesen elköteleződik egy közös cél mellett, mert ez adja meg a hitelességet és az igazi erőt. Ehhez minden támogatást megadunk mi, az intézményvezetés, hiszen fontosnak tartjuk, hogy valamennyi tagóvodánk megtalálja azt az arculatot, amelyben az eredményességét és a gyermekek fejlődésének legjobb lehetőségét látja. Mostantól, mint Pompás Mesés Óvoda, még szélesebb lehetőségek nyílnak meg előttük: szakmai kapcsolódások, közös programok és olyan új kezdeményezések, amelyek még gazdagabbá teszik a gyerekek mindennapjait. A név nemcsak rangot, hanem lehetőséget is ad arra, hogy a tagintézmény élő példája legyen annak, hogyan válhat a mese és a játék a nevelés meghatározó erejévé – emelte ki az igazgató.

Az ünnepséget a Huszár Közösségi Házban tartották

Fotó: Haraszti Gábor

Az ünnepségen jelen volt Deák-Zsótér Boglárka, a Pompás Napok módszertan szakmai vezetője és társalapítója. Elmondta: munkájuk középpontjában az óvodás és kisiskolás korosztály áll. Az élőszavas mesemondást népi játékokkal, mondókákkal, dalokkal és tánccal ötvözik, így a gyerekek élményszerűen, több érzékszerven keresztül szerezhetnek tapasztalatokat. A módszertan elismerését mutatja, hogy a Pompás Napok 2019 óta minden évben szerepel az Edison100 listán, 2025-ben pedig a Fenntarthatóság kategória nyerteseként jutalmazták.

Az óvoda arculatát a néphagyományok ápolása és a népmesék szeretete adja meg

Fotó: Haraszti Gábor

Szelencsikné Tibolt Anita, a pápai Szivárvány Tagóvoda vezetője visszaemlékezett: két éve kezdte meg munkáját az intézmény élén, új épületben, új kollégákkal, új közösségben. Hamar kirajzolódott, hogy a néphagyományok ápolása és a népmesék szeretete adhatja meg az óvoda egyéni arculatát. Lépésről lépésre építették fel a programokat, és a módszer szinte észrevétlenül vált a mindennapok részévé. Hangsúlyozta: a vezetőség anyagi és szakmai támogatása mellett a legfontosabb erőt a közösség lelkesedése és hite adta.