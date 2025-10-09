1 órája
Pompás Mesés Óvoda címet kapott a Szivárvány Tagóvoda
A Magyar Népmese Napján a Huszár Közösségi Házban ünnepélyes keretek között kapta meg a Pápai Városi Óvodák Szivárvány Tagóvodája a Pompás Mesés Óvoda címet. Az eseményt az óvodások színes műsora tette emlékezetessé, mely méltó kísérője volt a jeles alkalomnak.
Horváthné Végh Judit, a Pápai Városi Óvodák igazgatója beszédében hangsúlyozta, a Pompás Mesés Óvoda cím elnyerése hosszú, évek óta tartó folyamat eredménye, amely a mindennapokban is érezhető.
A Pompás Mesés Óvoda rendkívül hasznos a gyerekek számára
- Számunkra mindig öröm, amikor egy közösség teljes egésze egységesen elköteleződik egy közös cél mellett, mert ez adja meg a hitelességet és az igazi erőt. Ehhez minden támogatást megadunk mi, az intézményvezetés, hiszen fontosnak tartjuk, hogy valamennyi tagóvodánk megtalálja azt az arculatot, amelyben az eredményességét és a gyermekek fejlődésének legjobb lehetőségét látja. Mostantól, mint Pompás Mesés Óvoda, még szélesebb lehetőségek nyílnak meg előttük: szakmai kapcsolódások, közös programok és olyan új kezdeményezések, amelyek még gazdagabbá teszik a gyerekek mindennapjait. A név nemcsak rangot, hanem lehetőséget is ad arra, hogy a tagintézmény élő példája legyen annak, hogyan válhat a mese és a játék a nevelés meghatározó erejévé – emelte ki az igazgató.
Az ünnepségen jelen volt Deák-Zsótér Boglárka, a Pompás Napok módszertan szakmai vezetője és társalapítója. Elmondta: munkájuk középpontjában az óvodás és kisiskolás korosztály áll. Az élőszavas mesemondást népi játékokkal, mondókákkal, dalokkal és tánccal ötvözik, így a gyerekek élményszerűen, több érzékszerven keresztül szerezhetnek tapasztalatokat. A módszertan elismerését mutatja, hogy a Pompás Napok 2019 óta minden évben szerepel az Edison100 listán, 2025-ben pedig a Fenntarthatóság kategória nyerteseként jutalmazták.
Szelencsikné Tibolt Anita, a pápai Szivárvány Tagóvoda vezetője visszaemlékezett: két éve kezdte meg munkáját az intézmény élén, új épületben, új kollégákkal, új közösségben. Hamar kirajzolódott, hogy a néphagyományok ápolása és a népmesék szeretete adhatja meg az óvoda egyéni arculatát. Lépésről lépésre építették fel a programokat, és a módszer szinte észrevétlenül vált a mindennapok részévé. Hangsúlyozta: a vezetőség anyagi és szakmai támogatása mellett a legfontosabb erőt a közösség lelkesedése és hite adta.
- Az élőszavas mese segíti a belső képkalkotó folyamatok beindítását, elvont gondolkodásra késztetnek, olvasóvá nevelnek és rendkívül nagy szerepük van az érzelmi nevelésben. A magyar népmesék visszavezetnek gyökereinkhez és olyan alapvető értékeket közvetítenek, amelyekre szüksége van minden felnövekvő gyermeknek. A népmese által fejlődik a belső képalkotás, a fantázia, a szókincs, a képzelőerő, mindemellett pedig megtanít hinni a jóban. A mese és a játék eszközei által a gyermeki lélek fejlődése teljessé válik, hiszen minden egyes mesében ott van a nevelés, az útmutatás, a példamutatás. A Pompás napok módszertana mindezt összefogja, keretbe helyezi és tudatosan segíti a gyermeki fejlődést. Ezért választottuk mi is ezt az utat – árulta el a tagóvoda-vezető.