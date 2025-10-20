35 éves az önkormányzatiság – Porga Gyula: „Veszprém a rendszerváltás óta a saját útját járja” (galéria)

A polgármester beszédében hangsúlyozta: az önkormányzatiság lényege, hogy a helyi közösségek képesek legyenek a saját ügyeikről dönteni, és saját útjukat járni. „Saját magunk urai lettünk, saját vágyaink kivitelezői, saját sorsunk irányítói” – fogalmazott Porga Gyula, hozzátéve: Veszprém a rendszerváltás után „visszanyerte szabadságát, egyéniségét és karakterét”, és újra azzá válhatott, „aki mindig is lenni akart”.

Porga Gyula szerint a közösségi összefogás Veszprém ereje

Fotó: Fülöp Ildikó

A polgármester szerint az elmúlt 35 év a bizonyítéka annak, hogy Veszprém jól élt az önrendelkezés jogával. A város folyamatosan fejlődött, megújult, és ma már nemcsak Magyarországon, de Európában is elismert. „Nem véletlenül viseljük az UNESCO Zene Városa címet, nem véletlenül voltunk Európa Kulturális Fővárosa, és nem véletlenül leszünk jövőre Európa Sportrégiója” – sorolta az eredményeket.

Porga Gyula: Veszprém aranykorát éli

Porga Gyula szerint a siker titka a következetes munka, a közösségi szellem és az együttműködés ereje. Mint mondta, Veszprém minden városi rangsort tekintve az élmezőnyben szerepel – legyen szó közbiztonságról, oktatásról, kulturális kínálatról vagy élhetőségről. „Az emberek azért érezhetik magukat nyertesnek, mert a város nagymértékű fejlődésében és sikerességében fontos szerepet játszott az, hogy az önkormányzatiság eszközét, a kardunkat jól forgattuk” – fogalmazott.

A polgármester visszatekintett a nehéz kezdetekre is. Felidézte, hogy a rendszerváltás után a városnak meg kellett küzdenie a szocializmusból örökölt problémákkal: a rozsdás iparterületekkel, a lakhatási válsággal és a leépült infrastruktúrával. „Össze kellett fogni, és nekünk kellett elvégezni a feladatot” – emlékezett vissza. Hozzátette, a városvezetés és az országgyűlési képviselők együttműködése segített abban, hogy Veszprém fokozatosan visszatérjen hagyományaihoz és önmagához.