35 éves az önkormányzatiság – Porga Gyula: „Veszprém a rendszerváltás óta a saját útját járja” (galéria)
Harmincöt éve, hogy Magyarországon megalakultak az önkormányzatok, és a helyi közösségek ismét maguk dönthetnek sorsukról. E jeles évforduló alkalmából tartott ünnepi megemlékezést Veszprém város önkormányzata, ahol Porga Gyula polgármester értékelte az elmúlt évtizedeket és kijelölte a jövő irányát.
A polgármester beszédében hangsúlyozta: az önkormányzatiság lényege, hogy a helyi közösségek képesek legyenek a saját ügyeikről dönteni, és saját útjukat járni. „Saját magunk urai lettünk, saját vágyaink kivitelezői, saját sorsunk irányítói” – fogalmazott Porga Gyula, hozzátéve: Veszprém a rendszerváltás után „visszanyerte szabadságát, egyéniségét és karakterét”, és újra azzá válhatott, „aki mindig is lenni akart”.
A polgármester szerint az elmúlt 35 év a bizonyítéka annak, hogy Veszprém jól élt az önrendelkezés jogával. A város folyamatosan fejlődött, megújult, és ma már nemcsak Magyarországon, de Európában is elismert. „Nem véletlenül viseljük az UNESCO Zene Városa címet, nem véletlenül voltunk Európa Kulturális Fővárosa, és nem véletlenül leszünk jövőre Európa Sportrégiója” – sorolta az eredményeket.
Porga Gyula: Veszprém aranykorát éli
Porga Gyula szerint a siker titka a következetes munka, a közösségi szellem és az együttműködés ereje. Mint mondta, Veszprém minden városi rangsort tekintve az élmezőnyben szerepel – legyen szó közbiztonságról, oktatásról, kulturális kínálatról vagy élhetőségről. „Az emberek azért érezhetik magukat nyertesnek, mert a város nagymértékű fejlődésében és sikerességében fontos szerepet játszott az, hogy az önkormányzatiság eszközét, a kardunkat jól forgattuk” – fogalmazott.
A polgármester visszatekintett a nehéz kezdetekre is. Felidézte, hogy a rendszerváltás után a városnak meg kellett küzdenie a szocializmusból örökölt problémákkal: a rozsdás iparterületekkel, a lakhatási válsággal és a leépült infrastruktúrával. „Össze kellett fogni, és nekünk kellett elvégezni a feladatot” – emlékezett vissza. Hozzátette, a városvezetés és az országgyűlési képviselők együttműködése segített abban, hogy Veszprém fokozatosan visszatérjen hagyományaihoz és önmagához.
Az elmúlt évtized egyik legnagyobb sikereként Porga Gyula az „Európa Kulturális Fővárosa 2023” projektet említette, amely szerinte mérföldkő volt a város életében. A program új lendületet adott, megerősítette a közösségi szellemet, és olyan fejlesztéseket hozott, amelyek nélkül Veszprém nem juthatott volna előre. A gyermekkórház helyén mozgásközpont létesült, megújult a vár, és sorra születtek a kulturális, oktatási és turisztikai beruházások.
„A kulturális főváros program után másként tekintünk magunkra és a városra is. Többé nem kérdés, hogy képesek vagyunk a legjobbak közé tartozni” – mondta a polgármester. Felidézte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is elismerően nyilatkozott Veszprém fejlődéséről, amikor úgy fogalmazott: „A város épülése olyan mértékű, mely mellett nem lehet szó nélkül elmenni.”
Porga Gyula beszéde végén a jövőről is szólt. Mint mondta, a cél, hogy 2030-ra Veszprém a kontinens legélhetőbb városai közé tartozzon. Ehhez a fejlesztések kétharmadát már most elvégezték, a továbbiak pedig folyamatban vannak. „Nem gondolhatjuk, hogy a következő 35 év könnyebb lesz, de ha a fejlődés dinamikáját utódaink fenn tudják tartani, akkor ugyanolyan büszkén ünnepelhetik majd az önkormányzatiság következő évfordulóját, mint mi ma” – zárta beszédét a polgármester.
