Jeges sportok

Programok a jégcsarnokban az őszi szünetre

#Ajka#őszi szünet#jégcsarnok

Közönségkorcsolyázásra várják az érdeklődőket október 25-től 31-ig naponta 13 óra és 15.30, illetve 16 és 18.30 óra között az Ajkai Jégcsarnokba.

Tisler Anna

Pénteken, 31-én borzongós koriestre hívják a korcsolyázókat 19-től 21.30 óráig. Azon a napon 13 és 16 óráig tökfaragó versenyt is rendeznek. 

 

