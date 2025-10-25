Jeges sportok
1 órája
Programok a jégcsarnokban az őszi szünetre
Közönségkorcsolyázásra várják az érdeklődőket október 25-től 31-ig naponta 13 óra és 15.30, illetve 16 és 18.30 óra között az Ajkai Jégcsarnokba.
Pénteken, 31-én borzongós koriestre hívják a korcsolyázókat 19-től 21.30 óráig. Azon a napon 13 és 16 óráig tökfaragó versenyt is rendeznek.
