Megújult a Rádió Pápa

A Rádió Pápa történetében már a korai időszakban megjelentek a tematikus műsorok. A május utolsó hétvégéjén debütáló „Hétvégi slágermaraton” kétórás blokkjában a 20. század második felének ikonikus dalai szólnak – az 50-es évektől egészen a 90-es évekig.

A műsor nemcsak retró zenékkel szórakoztatja a hallgatókat, hanem érdekességeket is megoszt az előadókról és a dalok hátteréről. Emellett az „évforduló-naptár” rovat zenei évfordulókat, születésnapokat és legendás koncerteket idéz fel.

A rádió elindulásakor még külső szakmai segítségre volt szükség, ám az elmúlt évek alatt a helyi csapat elérte, hogy teljesen saját erőből működteti az adót. A műsorvezetők immár helyben dolgoznak, így sokkal közvetlenebb kapcsolat alakult ki a hallgatókkal.

A reggeli órákban Györgyi-Varga Rebeka köszönti a pápaiakat 6 és 10 óra között, délelőtt és kora délután Buzás Gyula vezeti a műsort, délutánonként Rompos Gergő szól a hallgatókhoz, aki bár más városból csatlakozott a csapathoz, rendszeresen ellátogat Pápára, hogy közelebb kerüljön a helyi közösséghez. Hétvégén ismét Buzás Gyula és Németh Lóránt gondoskodik a jó hangulatról, de a hallgatók Pusztai Krisztinát is gyakran hallhatják, aki mindig igyekszik megismerni és bemutatni a város életét.

Györgyi-Varga Rebeka, a rádió szerkesztő-műsorvezetője szerint a rádiózás egy különleges, „szívvel-lélekkel” végezhető hivatás:

– A rádiózás fantasztikus szelete a médiának, egy igazi love brand. Jó zenék, mosolygós hangok, kedves üzenetek – ezekkel lehet naponta mosolyt csalni a hallgatók arcára. A rádió a hallgatóknak szól, értük van, mindenkiért. Ha csak néhányan azt mondják, könnyebben indult a napjuk velünk, már megérte.

Interjúsorozat a helyi közösségekért

2024 áprilisának első hetében új műsor indult „Pápai Magazin” címmel, amelynek egyik állandó rovata a Buzás Gyula által szerkesztett interjúsorozat. A csütörtök esténként hallható műsorban pápai és környékbeli civil szervezetek, közösségek és egyesületek vezetői mutatkoznak be. A beszélgetések nemcsak a jelen tevékenységeiket, hanem múltjukat és jövőbeli terveiket is bemutatják.

– Az eddigi közel 25 interjú során számos értékes helyi közösség történetét ismerhették meg a hallgatók. A cél, hogy minél több pápai és környékbeli emberhez eljuttassuk ezeknek a közösségeknek a hangját – mondta Buzás Gyula. A beszélgetések podcast formában is visszahallgathatók a Pápai Médiacentrum honlapján. A Rádió Pápa ma már nemcsak zenét és híreket közvetít, hanem a város életének szerves része: megszólaltatja a helyieket, közvetíti a közösség hangulatát, és minden nap emlékeztet rá, miért jó pápainak lenni.