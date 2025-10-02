Kimutathatóan radioaktív volt a Balaton az 1950-es években

A jelenség hátterében a nemzetközi kísérleti atomrobbantások álltak. Nagy-Britannia az ötvenes években például a Hawaii-tól mintegy 2000 kilométerre fekvő Karácsony-szigeten végzett hidrogénbomba-kísérleteket. Már akkor ismert volt, hogy ezek a robbantások nagy mennyiségű radioaktív anyagot juttatnak a légkörbe, azonban annak pontos terjedését és hatását csak az évtized végére sikerült feltárni - írja a toretro.hu.

A Balaton vizében kimutatható mennyiségű radioaktív anyagot találtak

Fotó: Lencse Zoltán/Fortepan

Kiderült, hogy a robbanások során keletkező légáramlatok a részecskéket 10–15 kilométer magasra repítik, ahol az állandó, 80–100 km/órás szelek akár 200 napig is sodorhatják őket. Ez idő alatt a radioaktív anyagok többször is körbejárhatják a Földet, és bárhol lehullhatnak. A víz alatti kísérletek során pedig a rendkívül magas hő hatására képződő trícium a vízkörforgás révén terjedt tovább.

Radioaktívvá vált a Balaton

1954. március 1-jén az Egyesült Államok a Marshall-szigeteken hajtott végre hidrogénbomba-kísérletet, amelynek radioaktív felhője elérte a biztonsági zónán kívül tartózkodó japán Fukuryu Maru halászhajót. A súlyos sugárszennyeződés rávilágított arra, hogy a korábbi, 200 kilométeres biztonsági övezet messze nem elegendő, ezért azt 1400 kilométerre kellett kiterjeszteni. Tekintve, hogy az Egyesült Államok 1946 és 1958 között 23 kísérleti robbantást hajtott végre a Csendes-óceán térségében, nem meglepő, hogy a Balatonban is gyakran észlelték a tríciumszint emelkedését.

A magyar sajtó ugyanakkor rendszeresen hangsúlyozta, hogy a trícium a kevésbé veszélyes radioaktív anyagok közé tartozik: az emberi bőrt például már nem képes áthatolni, és a Balatonban mért koncentrációja is alacsonynak számított. Számításaik szerint a tó teljes tríciumtartalma a legrosszabb körülmények között sem haladta meg a 45–60 grammot, ami az élővilágra nem jelentett komoly veszélyt. Ráadásul az 1963-ban aláírt Nemzetközi Atomcsend Egyezmény hatálybalépésével a szennyezés mértéke gyors ütemben csökkent.