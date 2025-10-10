1 órája
A vers mint menedék – Radnóti-menet a költő emlékére (+ galéria)
Radnóti-menet indult október 10-én Veszprémből, az Almádi úti benzinkúttól Szentkirályszabadjára, a költőre emlékére.
A Veszprémi SZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola, a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum, a Veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum és a Szent István Király Általános Iskola diákjai érkeztek meg a Radnóti-menettel a Szentkirályszabadja határában található emlékhelyhez, ahol felidézték Radnóti Miklós alakját.
Radnóti Miklós megmutatta, hogy a vers nem csupán művészet, hanem menedék is
Pál-Gyarmati Katalin, Szentkirályszabadja polgármestere ünnepi beszédében elmondta, hogy az emléknap idén 61 éves múltra tekint vissza. Radnóti-menet először 1964. október 31-én indult Szentkirályszabadjára a Veszprémi Vegyipari Technikum tanárának, Egyed Lászlónak a kezdeményezésére, valamint irodalmi színpaduk műsorral emlékezett a költőre a falu művelődési házában. Évekkel ezelőtt még Pál-Gyarmati Katalin is részese lehetett azoknak a versmondó versenyeknek, amelyeket a veszprémi TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad szervezésében – Pintér Tibor nevéhez fűződően – a szentkirályszabadjai általános iskolában rendeztek meg. Ez a hagyomány mára elkopott, de a Radnóti-menet tovább él.
Fotók: Nagy Lajos/Napló
A falu határában álló keresztet 2009-ben állította az önkormányzat, nemcsak Radnóti Mikós, hanem a tragikus sorsú munkaszolgálatosok emlékére is, akik ezen a helyen haladtak el a falu vasútállomásától a repülőtéri barakkokhoz. Ez a tér a diktatúrák áldozatainak emlékhelye – fogalmazott a polgármester. A tavalyi, 60. Radnóti-menet alkalmából az önkormányzat két emléktáblát avatott a költő tiszteletére: az egyiken Radnóti Miklós életútja olvasható, a másikon 4. Razglednica verse, melyet Szentkirályszabadján írt. Pál-Gyarmati Katalin úgy fogalmazott: a költő a legsötétebb időkben is megőrizte hitét az emberi méltóságban, a szépségben és a szó erejében. „Élete és költészete örök példát ad számunkra, hogy a kultúra, a műveltség és az emberi tisztesség nem veszíti el az erejét, még akkor sem, ha a világ körülöttük összedőlni látszik" – mondta. A polgármester szerint a költő megmutatta, hogy a vers nem csupán művészet, hanem menedék is.
Az ünnepi beszéd után a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad irodalmi megemlékezését hallgathatták meg a jelenlévők Sz. Csordás Éva és Battyányi-Nagy Annamária előadásában. Az esemény végén megkoszorúzták az emlékhelyet.