A vers mint menedék – Radnóti-menet a költő emlékére (+ galéria)

A Veszprémi SZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola, a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum, a Veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum és a Szent István Király Általános Iskola diákjai érkeztek meg a Radnóti-menettel a Szentkirályszabadja határában található emlékhelyhez, ahol felidézték Radnóti Miklós alakját.

Pál-Gyarmati Katalin szerint Radnóti Miklós élete és művészete örök példát ad számunkra

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Radnóti Miklós megmutatta, hogy a vers nem csupán művészet, hanem menedék is

Pál-Gyarmati Katalin, Szentkirályszabadja polgármestere ünnepi beszédében elmondta, hogy az emléknap idén 61 éves múltra tekint vissza. Radnóti-menet először 1964. október 31-én indult Szentkirályszabadjára a Veszprémi Vegyipari Technikum tanárának, Egyed Lászlónak a kezdeményezésére, valamint irodalmi színpaduk műsorral emlékezett a költőre a falu művelődési házában. Évekkel ezelőtt még Pál-Gyarmati Katalin is részese lehetett azoknak a versmondó versenyeknek, amelyeket a veszprémi TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad szervezésében – Pintér Tibor nevéhez fűződően – a szentkirályszabadjai általános iskolában rendeztek meg. Ez a hagyomány mára elkopott, de a Radnóti-menet tovább él.