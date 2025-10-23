Büszkeség 10 perce

Rangos elismerésben részesülő Veszprém megyeiek: kiváló szakemberek munkáját díjazzák az ’56-os ünnepen

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja minden évben alkalmat ad arra, hogy ne csak a hősökre emlékezzünk, hanem azokra is, akik nap mint nap kitartó munkájukkal szolgálják hazájukat. Az idei ünnepségen is több elhivatott szakember vehetett át rangos elismerést, akik hosszú évek odaadó szolgálatával és példamutató munkájukkal járultak hozzá közösségük és az ország fejlődéséhez.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából tartott ünnepségen több Veszprém vármegyei szakember is rangos elismerésben részesült. Rangos elismerések nemzeti ünnepünkön – elhivatottságért és szolgálatért mondtak köszönetet.

Forrás: Magyar Örökség Intézet Rangos elismerésben részesült megyei szakembereink Dr. Nagy István agrárminiszter Miniszteri Elismerő Oklevelet adományoz Kiss György Vincének, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársának, aki csaknem 39 éven át szolgálta az állami természetvédelem ügyét. A gépjármű-ügyintézőként és anyagbeszerzőként dolgozó szakember nyugdíjba vonulása előtt példamutató hivatástudatával járult hozzá a nemzeti park működéséhez.

Pintér Sándor belügyminiszter ugyancsak az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából rendőrségi tanácsosi címet adományoz Kertész Lászlóné rendőr főtörzszászlósnak, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Veszprémi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának referensének. Az elismerés a kiemelkedő szolgálati tevékenységet és elhivatott rendőri munkát ismeri el, amely példaként szolgálhat a közszolgálatban dolgozók számára. A jelen büszkesége mellett, emlékezzünk meg a Veszprémben történt 1956-os eseményekről is. 1956-os forradalom Veszprémben: sosem látott fotók Az 1956-os forradalom veszprémi eseményei nemcsak az utcákon, hanem a korabeli Veszprémi Népújság, a Veszprémi Napló elődjének hasábjain is testet öltöttek.

