130 éves a Pápai Református Gimnázium épülete (+ galéria)
Fennállásának 130. évfordulóját ünnepelte a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, amelynek épületét 1895-ben adták át. A jubileumi eseményről a diákok, tanárok és vendégek közösen emlékeztek meg a református templomban, majd az ünnepség keretében domborművet avattak Kálmán Attila, az iskola egykori igazgatója tiszteletére.
A Református gimnázium ünnepségére a Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett bicentenáriumi programsorozat részeként került sor. A templomban Gerecsei Zsolt, a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek igazgatója tartott ünnepi beszédet.
A Református gimnázium egykori igazgatójára emlékeztek
Ezt követően az iskola növendékei és tanárai átvonultak a gimnázium épületébe, ahol Kálmán Attila halálának 10. évfordulója alkalmából tartottak domborműavatást. Az ünnepségen Márkus Mihály esperes méltatta Kálmán Attila munkásságát, aki 1994 és 2005 között igazgatóként meghatározó szerepet játszott az iskola újraindításában és szellemiségének formálásában.
– Nemcsak az iskola falait, hanem a benne tanulók szívét is építette. Tudta, hogy a jó iskola nem bizonyítványokat gyárt, hanem segíti a növendékeket kibontakoztatni Istentől kapott képességeiket – fogalmazott az esperes, aki beszédében kiemelte: Kálmán Attila példát mutatott hitével, derűs bölcsességével és emberi tartásával. Tanítványai ma is mosolyogva idézik szavait, humora és életfilozófiája sokakban mély nyomot hagyott.
– Az az igazán boldog ember, akinek a munkája a hobbija, és a felesége a szeretője. Egy olyan ember képe ez, aki szerette az életet, tisztelte a tudást és ragaszkodott az Istenhez – emelte ki Márkus Mihály.
130 éves a Pápai Református Gimnázium épületeFotók: Haraszti Gábor
A Kiss László művésztanár által készített dombormű az iskola folyosójának falán kapott helyet. Az avatás végén Ferenczi Alpár igazgató és Mayerné Pátkai Tünde intézményegység-vezető koszorút helyezett el az emléktáblánál. Az ünnepség zárásaként közösen elénekelték az A csitári hegyek alatt című dalt – Kálmán Attila kedvenc énekét –, így idézve meg alakját és örökségét.
Az emlékünnepség üzenete világos: az iskola ma is azt a hármas értéket követi, amit évszázadok óta vall: „Istennek, hazának, tudománynak.” Ez az örökség kötelezi a mai tanárokat és diákokat, hogy hitben, tudásban és jellemben gyarapodjanak – ahogy azt Kálmán Attila egykor tanította.