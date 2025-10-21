130 éves a Pápai Református Gimnázium épülete (+ galéria)

A Református gimnázium ünnepségére a Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett bicentenáriumi programsorozat részeként került sor. A templomban Gerecsei Zsolt, a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek igazgatója tartott ünnepi beszédet.

A Református gimnázium ünnepsége a templomban kezdődött

Fotó: Haraszti Gábor

A Református gimnázium egykori igazgatójára emlékeztek

Ezt követően az iskola növendékei és tanárai átvonultak a gimnázium épületébe, ahol Kálmán Attila halálának 10. évfordulója alkalmából tartottak domborműavatást. Az ünnepségen Márkus Mihály esperes méltatta Kálmán Attila munkásságát, aki 1994 és 2005 között igazgatóként meghatározó szerepet játszott az iskola újraindításában és szellemiségének formálásában.

Kálmán Attila munkásságát Márkus Mihály esperes méltatta

Fotó: Haraszti Gábor

– Nemcsak az iskola falait, hanem a benne tanulók szívét is építette. Tudta, hogy a jó iskola nem bizonyítványokat gyárt, hanem segíti a növendékeket kibontakoztatni Istentől kapott képességeiket – fogalmazott az esperes, aki beszédében kiemelte: Kálmán Attila példát mutatott hitével, derűs bölcsességével és emberi tartásával. Tanítványai ma is mosolyogva idézik szavait, humora és életfilozófiája sokakban mély nyomot hagyott.

– Az az igazán boldog ember, akinek a munkája a hobbija, és a felesége a szeretője. Egy olyan ember képe ez, aki szerette az életet, tisztelte a tudást és ragaszkodott az Istenhez – emelte ki Márkus Mihály.